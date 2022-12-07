ЕС против Китая в ВТО: защита патентов и экспорт из Литвы в Китай

Европейский Союз объявил о том, что собирается передать два нерешенных спора с Китаем во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Первый кейс связан с ограничением, которое Пекин ввёл на экспорт из Литвы, а второй - с проблемами компаний из Евросоюза по судебной защите патентов в секторе хай-тек.

"В обоих случаях китайские действия наносят огромный ущерб европейскому бизнесу", - говорится в заявлении Европейской комиссии.

"Кроме того, дискриминационные меры Китая в отношении Литвы затрагивают торговлю внутри блока и цепочки поставок внутри ЕС, влияя на функционирование внутреннего рынка Евросоюза... Отмена этих мер отвечает экономическим и стратегическим интересам ЕС", - указано в коммюнике Еврокомиссии.

Китай начал ограничивать прямой импорт из Литвы и любую продукцию ЕС, содержащую литовские компоненты, в декабре 2021 года, после того, как балтийская страна разрешила Тайваню открыть представительство в Вильнюсе. Пекин, который считает Тайвань частью территории Китая, назвал этот шаг "явным нарушением политики единого Китая". Согласно этому принципу КНР и Китайская Республика (как называют страну власти Тайваня) - это одна неделимая страна, и любой жест в поддержку независимости Тайваня рассматривается как враждебный по отношению к Пекину.

По данным ЕС, отказ Китая от таможенного оформления литовских товаров привёл к тому, что в период с января по октябрь 2022 года объем торговли между странами сократился на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Обращаясь к комиссии ВТО, ЕС защищает свои страны-члены от дискриминационных мер Китая, которые, по мнению ЕС, нарушают правила ВТО", - заявила Комиссия.

Вторая жалоба касается практики китайских судов, начиная с августа 2020 года, выносить так называемые "судебные запреты", фактически препятствующие иностранным компаниям с патентами в хай-тек секторе защищать свои интересы за пределами Китая, включая суды ЕС.

Европейская комиссия считает, что судебные запреты используются китайскими производителями для давления на владельцев патентных прав из Евросоюза с целью предоставления китайским компаниям более дешевого доступа к европейским технологиям.

"С помощью этих судебных запретов Китай в одностороннем порядке навязывает правила в интересах собственных предприятий в ущерб многосторонней системе ВТО по защите прав интеллектуальной собственности", - утверждает Европейская комиссия.

"Обращаясь к ВТО с просьбой о рассмотрении этого дела, ЕС стремится к тому, чтобы его высокотехнологичная промышленность могла эффективно использовать свои права на патенты для защиты инвестиций в инновации."

ВТО рассмотрит запросы Еврокомиссии на своем следующем заседании 20 декабря.

У Китая есть право единовременного роспуска судебной коллегии по этим вопросам, но Еврокомиссия уже заявила, что в этом случае она вновь инициирует рассмотрение своих жалоб. Разбирательство в комиссии ВТО может затянуться до 18 месяцев.

Торговые претензии Европейской Комиссии к Китаю предъявляются на фоне попыток ЕС восстановить баланс в отношениях с Пекином и снизить любую зависимость, в частности, в области технологий и полезных ископаемых.