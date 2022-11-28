Мэр Брюсселя: "у марокканцев отняли радость победы"

Поврежденные станции метро и указатели, разбитые витрины и мусорные урны, следы подожжённых машин и прочих актов вандализма - такова картина на одной из центральных улиц Брюсселя, который оправляется от беспорядков. Они вспыхнули воскресенье после того, как в Катаре, на чемпионате мира по футболу сборная Бельгии проиграла сборной Марокко. Мэр Брюсселя Филипп Клоуз, который наблюдал за происходившим из полицейского участка, сказал Euronews, что нельзя возлагать вину за это на проживающих в Бельгии этнических марокканцев, и что беду принесла небольшая группа хулиганов, которые испортили настроение остальным:

«Из всех людей труднее всего осуждать марокканскую общину. Если посмотреть в соцсетях, то с их представителями обошлись грубо, отняв у них радость победы. Но плохо себя вело крайнее меньшинство из этих людей. Это меньшинство нужно было усмирить и подвергнуть санкциям».

Когда марокканские болельщики стали портить скамейки и другое городское имущество, им помешали делать это около сотни сотрудников службы по борьбе с беспорядками. В дело пошли водомёты. Было арестовано около десятка человек, в основном очень молодые люди. Их судьба теперь в руках федеральной полиции. Наш корреспондент Мейв МакМахон спросила мэра, удаётся ли вовлечь меньшинства в общественную жизнь Брюсселя?

«Нет, я так не думаю. Но я думаю, что с нашей помощью в Брюсселе уживаются представители 184 национальностей. Есть много вещей, которые явно идут очень хорошо. Но есть, как и в других населённых пунктах, проблемы, которые нужно решать, в частности, с безопасностью. Но воскресные выступления были локализованы на очень небольшой территорией. Мы тут же вмешались, и через 2 часа порядок был восстановлен».

В этот четверг сборная Марокко сыграет со сборной Канадой. Столица Бельгии на всякий случай уже приводит в состояние готовности органы правопорядка.

«Да, конечно, будет много полиции. Брюссель - космополит. У нас 184 национальности. Каждый день где-нибудь какая-то футбольная сборная выигрывает, а какая-то проигрывает. Если вы болели за победителей и теперь хотите повеселиться, нет проблем. Но если вы пришли ломать мебель, если вы пришли куда-нибудь вторгаться, то вам придется иметь дело с брюссельской полицией».

Филипп Клоуз призывает родителей молодых людей, кто участвовал или собирается участвовать в беспорядках, оказать на них сдерживающее влияние.