Франко-итальянские трения из-за мигрантов

Острые разногласия по миграционным вопросам между Францией и Италии выявились на внеочередной встрече министров внутренних дел Евросоюза. Они была созвана в Брюсселе после того, как эти две соседние страны заспорили о тому, кому принимать заблокированное в итальянских водах судно Ocean Viking благотворительной организации SOS Mediterranee с двумя сотнями мигрантов на борту. В итоге оно получило разрешение зайти в порт Тулона.

Французский министр заявил, что суда, которые спасают людей в Средиземном море, должны высаживать их в ближайших южных странах ЕС:

"Если Италия не позволяет таким катерам швартоваться, то она не соблюдает морское право и принцип ближайшего безопасного порта, - сказал Жеральд Дарманен. - У Франции и Германии, куда осуществляется переселение, нет причин первыми напрямую забирать мигрантов с лодок, которые прибывают из Африки или Азии».

К спору подключились три другие средиземноморские страны. Греция, Кипр и Мальта заявили, что их разочаровало исполнение схемы, созданной французским президентом в июне прошлого года, по которой более северные страны добровольно забирают лиц, желающих получить в Евросоюзе убежище. Министры-южане заявили, что нужно не только проявление большей солидарности со стороны других государств, но и улучшение правовой базы ЕС в отношении поисково-спасательных операций. Итальянское правительство хотело бы ввести кодекс поведения для неправительственных организаций, переправляющих мигрантов, и вице-председатель Еврокомиссия считает это возможным.

«Я думаю, что по этому вопросу можно договориться, - сказал Маргаритис Схинас. - Мы должны работать с НПО, но упорядоченно, с уважением к нашим государствам-членам. Поисково-спасательные операции должны проводиться конструктивными методами. И если для этого потребуются более структурированные рамки, например кодекс поведения, то мы это поддержим».

Министры дали свою оценку представленному Еврокомиссией плану действий для Центрального Средиземноморья. Он содержит 20 пунктов, которые предусматривают, в частности, более тесное сотрудничество с африканскими странами. Подобный план будет разработан и для миграционного маршрута через Западные Балканы, который вызывает серьёзную озабоченность у нескольких стран, поскольку количество незаконных пересечений внешних рубежей Евросоюза через этот регион увеличилось на 168% по сравнению с прошлым годом.