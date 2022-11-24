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Новости Европы

Энергетический совет Евросоюза принёс мало результатов

Access to the comments Комментарии
 Aida Sanchez Alonso
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на министерской встрече
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на министерской встрече   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"Горячая дискуссия, разногласия, отсутствие продвижения вперёд". Такими словами описывают встречу министров энергетики Евросоюза некоторые её участники. Они стали разъезжаться в четверг из Брюсселя, так и не договорившись о потолке цен на закупаемый природный газ. Еврокомиссия предложила установить его на уровне 275 евро/МВтч. Такой лимит не применялся даже, когда газ был ещё дороже в августе этого года. Заместитель премьер-министра Испании не одобрила такой механизм искусственого ограничения цен как непрактичный и политически неприемлемый.   

"У этого механизма три серьезные проблемы: устройство, цена и условия работы. Эти три центральных элемента плохо продуманы, - сказала Тереза Рибера. - Кажется, механизм разработан так, чтобы он никогда не применялся. Это выглядит как плохая шутка со стороны Еврокомиссии".

Правящине в Испании социалисты не хотят давать много воли рыночным силам. Но есть небольшая группа стран во главе с Германией, которые против государственного вмешательства на рынке. Министр из Нидерландов опасается, что поставлять газ в Европу станет невыгодно:

"Предложение относительно рыночного механизма, которое сейчас находится на столе, содержит изъяны, - сказал Роб Джеттен. - Существует большой риск нарушения энергетической безопасности, срыва поставок, а также стабильности финансового рынка. Поэтому я критикую это предложению, но с другой точки зрения, чем некоторые из моих коллег".

Разошлись взгляды и в отношении двух важных законодательных актов, которые не удалось формально одобрить на министерской встрече. Один касается совместных закупок газа для всех стран Евросоюза, а другой - механизма солидарности между ними, то есть направления газа из тех стран, где его имеется больше, в те страны, где его не хватает. Некоторые государства не хотят давать зелёный свет этим актам, пока не будет установлен ценовой потолок.