Энергетический совет Евросоюза принёс мало результатов

"Горячая дискуссия, разногласия, отсутствие продвижения вперёд". Такими словами описывают встречу министров энергетики Евросоюза некоторые её участники. Они стали разъезжаться в четверг из Брюсселя, так и не договорившись о потолке цен на закупаемый природный газ. Еврокомиссия предложила установить его на уровне 275 евро/МВтч. Такой лимит не применялся даже, когда газ был ещё дороже в августе этого года. Заместитель премьер-министра Испании не одобрила такой механизм искусственого ограничения цен как непрактичный и политически неприемлемый.

"У этого механизма три серьезные проблемы: устройство, цена и условия работы. Эти три центральных элемента плохо продуманы, - сказала Тереза Рибера. - Кажется, механизм разработан так, чтобы он никогда не применялся. Это выглядит как плохая шутка со стороны Еврокомиссии".

Правящине в Испании социалисты не хотят давать много воли рыночным силам. Но есть небольшая группа стран во главе с Германией, которые против государственного вмешательства на рынке. Министр из Нидерландов опасается, что поставлять газ в Европу станет невыгодно:

"Предложение относительно рыночного механизма, которое сейчас находится на столе, содержит изъяны, - сказал Роб Джеттен. - Существует большой риск нарушения энергетической безопасности, срыва поставок, а также стабильности финансового рынка. Поэтому я критикую это предложению, но с другой точки зрения, чем некоторые из моих коллег".

Разошлись взгляды и в отношении двух важных законодательных актов, которые не удалось формально одобрить на министерской встрече. Один касается совместных закупок газа для всех стран Евросоюза, а другой - механизма солидарности между ними, то есть направления газа из тех стран, где его имеется больше, в те страны, где его не хватает. Некоторые государства не хотят давать зелёный свет этим актам, пока не будет установлен ценовой потолок.