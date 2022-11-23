Европейский парламент стал объектом компьютерной атаки в среду, через несколько часов после того, как евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, признающую Россию "государством-спонсором терроризма" из-за войны, развязанной на территории Украины. Европарламент призвал членов ЕС сделать то же самое, причем 5 стран блока уже назвали Россию страной-террористкой на законодательном уровне.

Во второй половине дня в среду на сайте Европейского парламента наблюдались проблемы с подключением, сообщили французские СМИ. Пророссийская хакерская группа Killnet, ответственная за несколько других подобных атак, взяла на себя ответственность и на этот раз. По заявлению хакеров, они осуществили DDOS-атаку на Европарламент не дестабилизируя работу организации изнутри. (DDOS-атаки многократно умножают трафик на сайте, делая его недоступным или труднодоступным.)