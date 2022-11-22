Еврокомиссия предложила механизм ограничения цен на газ

После нескольких месяцев энергетического кризиса и под сильным давлением стран-членов ЕС Европейская комиссия, наконец, выносит на обсуждение механизм ограничения цен на газ. Брюссель предлагает автоматически устанавливать ценовой потолок, когда стоимость газа по долгосрочным контрактам достигнет 275 евро/МВтч, при наличии большого спреда между спотовой ценой на трубопроводный газ и корзиной спотовых цен на сжиженный природный газ в ЕС, и если такая ситуация продержится две недели. Потолок перестанет действовать, если это дестабилизирует рынок, или если европейские цены будут слишком отличаться от мировых.

Выступая в Страсбурге, еврокомиссар по энергетике настаивала, что предполагается корректировать рынок цен на газ, а не устанавливать фиксированный ценовой предел:

«Это не вмешательство регулирующих органов для установления цены на рынке на искусственно заниженном уровне, - сказала Кадри Симсон. - Это механизм крайней меры для предотвращения и, при необходимости, устранения эпизодов чрезмерно высоких цен, которые не соответствуют глобальным ценовым тенденциям».

Механизм будет работать на ведущей в Европе торговой площадке TTF в Нидерландах, где виртуальнозаключаются газовые сделки. Эксперты уже называют эту меру скорее косметической, чем облегчающей бремя высоких цен на энергию для граждан и компаний. Она не применялась даже, когда в августе газ был рекордно дорогим.

Левый депутат Европарламента из Германии надеялся, что после многомесячных проволочек Брюссель начнёт действовать решительнее:

«Цену на газ нужно было установить давно, для неё должен быть чёткий предел, - сказал Мартин Ширдеван. - Должны быть квоты на поставки домохозяйствам, бизнесу, малым и средним предприятиям, чтобы у них была гарантия получения газа в течении всей зиму. Всего этого имеется недостаточно. Честно говоря, то, что представила Еврокомиссия, абсолютно разочаровывает».

Министры энергетики Евросоюза обсудят это предложение Брюсселя в четверг. Ожидаются острые споры между теми из них, кто хочет большего вмешательства государств и учреждений Евросоюза в ценообразование, и теми, кто защищает свободный рынок, а это прежден всего Германия и Нидерланды.

Если план Еврокомиссии будет утверждён, механизм заработает 1 января и будет действовать в течение года.