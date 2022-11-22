Паоло Джентилони: "Рецессию в Евросоюзе можно избежать"

Евросоюз вовсе не обречён на рецессию, которую многие предрекают. Такое обнадёживающее послание странам-членам ЕС еврокомиссар по экономике отправил с заседания Европарламента в Страсбурга. В интервью Euronews Паоло Джентилони предупредил, что следует ожидать короткого спада в этом году и в первом квартале следующего года, за которыми, вероятно, последует медленный, но верный подъём. Однако всё будет зависить от способности Евросоюза повлиять на ход российской войны в Украине.

«Если мы не сможем добиться прекращения этой войны, то риски для энергетики следующей зимой, не этой, а следующей зимой, могут быть даже хуже, чем те, с которыми мы сталкиваемся сейчас, - сказал Джентилони. - Картина неоднозначная. Во второй половине 2023 года ситуация может быть лучше, чем сейчас, но на неё также может повлиять эволюция геополитических кризисов, с которыми мы сталкиваемся здесь, в Европе».

Еврокомиссар представил рекомендации Брюсселя другим столицам о том, как уберечь национальные хозяйства от кризиса. Наиболее уязвимыми по-прежнему остаются страны с относительно высоким уровнем долга, такие как Италия или Греция. Но изучив проекты их бюджетов, Джентилони советует Риму и Афинам увеличить государственные капиталовложения:

«Возможно, вы помните, что во время предыдущего кризиса, финансового кризиса, который длился несколько лет, пять, семь, восемь лет, инвестиции сократились, - продолжал еврокомиссар. - Поэтому мы разработали программы восстановления Евросоюза после пандемии. Странам с ограниченным фискальным пространством дозволено поддерживать свою экономику, в том числе за счет наших общих денег. Это очень важное европейское послание».

Помимо этого, членам еврозоны предлагается поощрять изменения в системе оплаты труда так, чтобы защищать покупательную способность наёмных работников, но избежать раскручивания инфляционной спирали. Таком страном Еврокомиссия рекомендует также развивать систему социальной поддержки, приспосабливая её к меняющимся обстоятельствам.