Европейская комиссия представила дорожную карту по борьбе с "невыносимым" ростом числа нелегальных мигрантов, которые прибывают в Европу по так называемому Центрально-средиземноморскому маршруту.

Предлагаемый Брюсселем план действий включает 20 различных мер, собранным в три группы. Эти меры направлены на укрепление сотрудничества со странами-партнерами и международными организациями, включая ООН, расширение сотрудничества в области поисково-спасательных операций в Средиземном море и усиление реализации Механизма добровольной солидарности блока.

Дорожная карта принята в преддверии экстренного заседания Совета по миграции 25 ноября, по следам публичного скандала между Италией и Францией из-за высадки мигрантов со спасшего их судна Ocean Viking.

"Последние события показали, насколько неприемлема эта ситуация, - заявила на пресс-конференции в Брюсселе Комиссар ЕС по внутренним отношениям Ильва Юханссон. - По этому маршруту, как и ранее, прибывает наибольшее число нелегальных мигрантов, и в то же время, это один из самых опасных маршрутов".

В этом году по Центрально-средиземноморскому маршруту до Европы добрались около 90 тысяч человек, что на 50% больше, чем в прошлом году.

"Мы должны учитывать, что значительная часть людей, прибывающих сегодня по маршруту через центральную часть Средиземного моря, не нуждаются в международной защите", - подчеркивает Юханссон. По её словам, мигранты, прибывающие к берегам Южной Европы из Ливии, - это, в основном, выходцы из Египта, Туниса и Бангладеш.

Согласно плану, Евросоюз намерен сотрудничать с третьими странами, чтобы предотвратить отъезд мигрантов с их родины, ускорить их возвращение домой и облегчить легальный путь к трудоустройству для трудовых мигрантов.

"Уже в этом году более 3 000 человек были добровольно возвращены из Ливии в свои страны. С тех пор как мы начали эту работу, совместно с ООН и Африканским союзом, более 60 тысяч человек добровольно возвратились из Ливии домой", - рассказала Юханссон.

Сегодня необходимо более тесное сотрудничество между государствами-членами Евросоюза, государствами, под чьим флагом работают эти суда, странами с береговой линией, куда высаживаются мигранты, и другими субъектами. Ильва Юханссон Комиссар ЕС по внутренним отношениям

Между тем, она призвала страны ЕС более эффективно использовать Систему добровольного переселения, цель которой - обеспечить перевод лиц, ищущих убежища, из южных стран Европы, на которые приходится основная часть прибывающих беженцев, в другие государства блока.

Несмотря на более чем 8000 обязательств по переселению, взятых на себя странами-участницами, до сих пор только 117 просителей убежища были переведены в другие страны блока.

План действий также призывает к укреплению сотрудничества между странами ЕС и всеми субъектами, участвующими в поисково-спасательных операциях в регионе. Отвечающее за безопасность границ блока агентство ЕС Frontex, должно провести оценку ситуации в Центральном Средиземноморье.

"Правовое обязательство по спасению и обеспечению безопасности жизни на море является ясным и недвусмысленным. И это независимо от обстоятельств, которые приводят к тому, что люди оказываются в ситуации бедствия", - говорит Ильва Юханссон.

"Сегодняшняя ситуация, при которой в море для спасения выходят частные лодки, - это сценарий, который все ещё не имеет достаточной ясности. Об этой проблеме не задумывались, когда морское право впервые было согласовано [в рамках ЕС]. Сегодня необходимо более тесное сотрудничество между государствами-членами Евросоюза, государствами, под чьим флагом работают эти суда, странами с береговой линией, куда высаживаются мигранты, и другими субъектами", - добавляет Комиссар ЕС по внутренним отношениям.

Между тем, комиссар четко дала понять, что дорожная карта не заменяет собой Новый пакт о миграции и предоставлении убежища, который она представила ещё в сентябре 2020 года, и который предусматривает большую солидарность между членами Евросоюза через перераспределение мигрантов между странами или через финансовую поддержку.

"Общее европейское решение - уже на столе переговоров. Его принятие по-прежнему наш ключевой приоритет", - отметила Юханссон.

"Мы можем создать много дорожных карт, и мы будем продолжать это делать, это важная работа. Но без принятия всего Пакта мы будем гораздо слабее, чем с цельной, всеобъемлющей европейской структурой по миграции и предоставлению убежища".