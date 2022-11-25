Ангольские фермеры ставят на зеленое

Ангольские фермеры Адерито Кошта, "король питайи", и Юдо Боржеш, "король клубники", выделяются среди конкурентов благодаря взятому на вооружение набору ценностей, а также стремлению к инновациям, передовым агротехнологиям и совершенству. Они - герои очередного репортажа Euronews.

Клубника круглой год

Время сбора урожая на клубничных полях на юго-западе провинции Уила. На здешней ферме с 60-летней историей когда-то разводили скот и выращивали цветы. Затем хозяйство претерпело серьезные изменения, а фермер Юдо Боржеш завоевал корону "клубничного короля".

"У нас самые лучшие условия в мире, для производства клубники, - убежден Боржес. - Ферма - на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря. У нас сухая зима, это очень хорошо, мы и в это время года снимаем урожай. У нас не так много вредителей, нет грибка, и мы орошаем нашу клубнику родниковой водой".

Температурный режим здесь идеален для круглогодичных урожаев. "Даже летом, в самый жаркий день, температура не превышает 29 - 30 градусов, - уточняет Боржеш. - Это хорошо для созревания ягод".

Плантация клубники. Euronews

Фермер привез специалистов из ЮАР, чтобы обучить свою команду. "Мы учим девушек, как правильно собирать ягоды, - комментирует он. - У нас уже есть полностью обученные люди, те, кто, к примеру, отвечают за полив. И сегодня мы - стопроцентно ангольская компания".

Большая часть продукции отправляется в Луанду, заполняя столичные супермаркеты. "Мы продаем большую часть нашей клубники на рынке в Луанде. Каждую неделю с нашей фермы отправляются два грузовика-рефрижератора, перевозящие 2,5-3 тонны упакованной клубники", - рассказывает фермер. Уточняя, что качество дорог, логистика порой остаются проблемой.

"Драконий фрукт" для здоровья

Иная ситуация сложилась на ферме в провинции Бенгу, где выращивают питайю, или "драконий фрукт". Адерито Кошта известен как "король питайи". Он открыл ее в Бразилии и привез культуру в Анголу 12 лет назад. "Я никогда не видел такого на родине, - вспоминает фермер. - То, как они заботились о посадках, как выращивали, продавали, не знал я и о пользе питайи для здоровья".

Титул "короля питайи" Кошта получил благодаря женщине, которая однажды позвонила на радио и рассказала, как фрукт помогает здоровью ее близких.

"Она сказала: "Пусть этого молодого человека называют "королем питайи" в Анголе! Ведущий ответил: "Хорошая идея!" После этого еще много людей звонили и говорили, да, он должен быть королем!"

Редкий "драконий фрукт". Euronews

Тщательно оберегая свою деловую репутацию, Кошта ставит исключительно на экологическое производство, и избегает химикатов. "Возьмите любой фрукт - манго, ананас, питайю, что хотите. Если они вкусны, то точно были выращены в соответствии с естественной системой производства", - говорит он.

Глава Сельскохозяйственной ассоциации Анголы Вандерлей Рибейро убежден: страна имеет большой потенциал в производстве и экспорте питайи и других культур.

"С точки зрения качества и вкуса здешней питайи, скажу, что Ангола имеет все шансы успешно конкурировать с другими рынками", - комментирует эксперт. По его мнению, главный козырь отрасли - уникальные профессионалы. "Сегодня у нас появилось поколение специалистов, которых интересует не только местный спрос. Мы смотрим на то, чего требует мировой рынок, чего там хотят с точки зрения качества", - отмечает Рибейро.