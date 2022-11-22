Правда о рыбаке и рыбке: помочь можно и тем, и другим

На пути к устойчивому рыболовству власти ЕС, неправительственные организации и учёные уделяют все большее внимания малым промысловикам, ранее оставшимся в тени промышленных рыболовецких компаний. Настоящие "хранители морей", они во многом ответственны за здоровье популяций рыбы и процветание прибрежных населённых пунктов.

"Мелкие рыболовецкие компании составляют основу промыслового флота Средиземноморья. На них приходится 83-85% всех судов, небольшие промысловики всегда базируются в отдаленных районах, в небольших портах, - рассказывает Марко Костантини, глава средиземноморского офиса Всемирного фонда дикой природы WWF по рыболовству. - Им посвящено немного программ развития и управления - не то, что в сфере промышленного рыболовства!"

Эксперт говорит о важности сбора статистики об экономическом и социальном положении малых промысловиков."Мы не знаем точно, ведут ли малые рыболовецкие компании устойчивый промысел, оказывают ли они больше влияние на экосистему или нет. То есть речь идет об аспектах, связанных с характеристиками уловов. Затем идут социальные аспекты, социальная, продовольственная безопасность", - поясняет он.

Работа малых рыболов в совокупности дает большой и осязаемый результат, подчеркивает Костантини: "В Средиземноморье осуществляется избыточный улов по большинству видов рыбы. Если мы хотим ограничить эту практику, улучшить биоразнообразие, то должны понять, как ведут промысел и малые рыбаки".

По словам эксперта, рыбакам придется улучшить способы ловли рыбы и, возможно, сократить объемы добычи. "Да, ловить можно меньше, но так, чтобы обеспечить людям нормальные средства к существованию, - комментирует он. - Существуют ведь и альтернативы рыболовству - например, рыболовный туризм, ресторанный бизнес, есть понимание того, как ловить рыбу по-другому. Например, можно видоизменить сети, сделать ставку на более избирательные варианты промысла, благоприятные для морских ресурсов.

Таким образом в рамках этого взаимодействия мы получаем беспроигрышные решения, при которых рыбаки выигрывают о того, как именно осуществляют промысел, а мы можем добиться снижения воздействия на экосистему".