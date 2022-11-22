Лучше меньше, да лучше: рыбакам подсказали, как меньше работать и больше получать

Европейские рыбаки-кустари встревожены: рыбы в морях становится всё меньше, и если так пойдёт и дальше - выходить в море станет неприбыльно, и их профессия может совсем исчезнуть. Что же делать?

Чем избирательнее улов, тем он ценее

"Всю жизнь, с самого детства, я наблюдал за рыбацкими лодками в море прямо напротив нашего дома, и я представлял, что когда-нибудь тоже смогу рыбачить, как они. Меня всегда тянуло к этой профессии — я люблю быть в море", - рассказывает герой очередного выпуска программы "Океан", хорват Шиме Барич.

Он ловит лангустинов в канале Велебит. Эти дары моря, также называемые "скампи" - самый известный и самый ценный морепродукт в Хорватии. Но Шиме не гонится за мимолётной выгодой, он решил, что ловить нужно не больше, а меньше.

Лодка у Шиме небольшая, и снасти, которые он использует, позволяют ему официально считаться "мелким рыбаком". Власти до недавнего времени редко обращали внимание на эту категорию, уделяя больше внимания крупным промышленным добытчикам. Но мелкие рыбаки играют важную роль - и культурную, и экономическую - в небольших прибрежных поселениях, таких как деревня Шиме, Барич Драга. "В этом районе нет других источников дохода, кроме рыбалки, - рассказывает Шиме. - Это, пожалуй, единственный способ работать и зарабатывать круглый год".

В благоприятную погоду, которая выпадает примерно раз в два дня, Шиме проверяет особые клетки, которыми ловятся лангустины на морском дне. Он напоминает, что в этом районе не используют донное траление – технику, когда сети протаскивают по морскому дну. "Все местные скампи вылавливаются избирательными снастями - они захватывают только крупных особей, которые не могут пройти через сетку, - комментирует рыбак. - Морское дно остается нетронутым, лангустины отлавливаются неповрежденными, с минимальным стрессом, так что это действительно первоклассный продукт".

Избирательные снасти для ловли лангустинов. Euronews

Шиме порой выходит в море в компании с молодым океанологом из Загребского университета Мариной Машанович. Дочь рыбака, она посвятила свою кандидатскую диссертацию малым промысловикам. Марина помогает сделать клетки еще более избирательными, чтобы в них не попадали некрупные лангустины. Их улов законен, но цена так мала, что рыбаки не хотят тратить на них силы и время. "Я провела анализ и рассчитала оптимальный размер ячейки, с которым рыбакам больше не придется тратить время на сортировку улова, - рассказывает Марина. - Они будут ловить только крупных особей, которые пользуются оптимальным рыночным спросом".

Шиме также отпускает пойманных самок лангустинов - даже самых крупных, которых он мог бы продавать по 35 евро за килограмм. В море каждая из них отложит тысячи икринок. Шиме считает, что самок лучше выпускать, чтобы в будущем улов был лучше. Марина Машанович комментирует этот жест так: "По закону рыбаки не обязаны выпускать самок, но некоторые делают это добровольно. Было бы отлично, если бы вылов лангустинов с икрой запретили официально!"

Эко-рыболовство пользуется поддержкой

Готовность ловить меньше влечёт некоторые издержки: новые селективные снасти, например, могут стоить дорого. Некоторые НПО, такие как Всемирный фонд дикой природы (WWF) при европейской поддержке помогают рыбакам сменить снасти. Они хотят показать: в долгосрочной перспективе это поможет и окружающей среде, и самим мелким рыбакам. Экологичная рыба и морепродукты ценятся выше и более востребованы дорогими ресторанами. Получается, что с таким подходом рыбаки могут работать меньше, а зарабатывать больше.

Фабиян-Хрватин Перонья из регионального отделения WWF Adria рассказывает об усилиях НПО: "Мы подключаем рыбаков к рынку, создаем кооперативы, разрабатываем бизнес-планы. Мы создаем бренды, которые узнают и оценят покупатели. Таким образом мы стремимся выделить экологичных рыбаков на фоне остальных промысловиков. Хочется, чтобы люди, живущие за счет моря, были его хранителями, ведь оно - источник жизни для будущих поколений."

С такой поддержкой местные промысловики создали рыболовецкий экокооператив и готовятся открыть новый рыбный рынок. По оценке экспертов WWF, подобные проекты убедительно доказывают, что при грамотной поддержке многие мелкие рыбаки Средиземноморья согласятся ловить меньше и зарабатывать больше, то есть одновременно сохранить свои доходы и помочь популяциям рыбы восстановиться.

Марко Костантини, глава средиземноморского офиса Всемирного фонда дикой природы WWF по рыболовству, рассказывает о палитре программ и способов поддержки малых промысловиков. "Мы хотим продемонстрировать, что рыболовство можно сделать более экологичным путём прямой поддержки малых промысловиков или через оказание им помощи в развитии кооперативов, - отмечает он. - При этом они могут претендовать на финансирование из европейского фонда морского, рыбного хозяйства и аквакультуры для модернизации своих судов, замены сетей, повышения селективности".

Упали уловы? Переориентируемся на туризм

Есть и другие подходы. В некоторых туристических районах мелкие рыбаки перепрофилируются в гидов. На острове Китнос в Греции так сделали Кристос и Лия Кунтураки: когда уловы в этом районе почти исчезли, эта семейная пара рыбаков стала принимать на борту туристов.

Промысловое судно теперь возит туристов. Еuronews

"Проблема тут в чрезмерном вылове рыбы. Много лодок, и все каждый день выходят тянуть сети. Так что рыбы вокруг острова осталось мало, и ситуация хуже с каждым годом, - поясняет свой выбор Кристос. - А ведь у меня других профессий нет. Но теперь, благодаря рыболовному туризму, мы можем снова выходить в море — заниматься любимым делом".

Проведя день на борту, туристы из первых рук узнают о том, как рыбаки работают и как заботятся о море. Улова будет достаточно для вкусного обеда прямо на судне. Экскурсия не из дешевых — для группы из 4 туристов 5 часов обойдутся в 400 евро — но многие считают, что редкий опыт того стоит. Лия говорит о необходимости популяризации новой туристического предложения среди гостей острова. "Наша морская прогулка оставляет очень приятные впечатления, но беда в том, что многие даже не догадываются о такой возможности. Люди посещают остров, но не задумываются о рыболовном туризме. Надо с этим работать, ведь это такой прекрасный опыт!"

Такой вид туризма, позволяющий рыбакам ловить меньше, а зарабатывать больше - еще одна опция для малых промысловиков, которую поддерживают программы ЕС и WWF.

Михалис Маргаритис возглавляет проекты WWF в Греции. По его словам, перепрофилирование рыбаков требует обучения и затрат. "Им необходимо получить специальное разрешение на занятие рыболовным туризмом, нужно дополнительно оснастить судно, и на это мы помогаем найти деньги, - подчеркивает эксперт. - Им нужно подучиться, ведь туризм - незнакомая для них сфера. Так что мы организуем семинары для рыбаков, чтобы рассказать им о рыболовном туризме и о том, как начать заниматься этим бизнесом".

Мелких рыбаков очень много - они составляют половину всех занятых в рыболовном секторе Европы. "Большая часть инвестиций и внимания властей сосредоточены на крупном промышленном рыболовстве, - напоминает Марко Константини из WWF. - Мелкие промысловики остаются в изоляции. Чтобы перейти к экологичной ловле, им нужна поддержка. Мы можем многого добиться, но для этого необходимо слаженное взаимодействие между рыбаками, учеными, НПО и людьми, принимающими решения, общими усилиями можно преобразить рыболовецкий сектор”.