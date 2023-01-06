Парады и пироги волхвов: Европа празднует Богоявление

Католическая Европа празднует Богоявление: в западноевропейской традиции считается, что в ночь с 5 на 6 января к маленькому Иисусу пришли на поклон волхвы с дарами.

В это время в Испании дети также ждут подарков от трех волхвов или, как их здесь называют королей-магов, Каспара, Мельхиора и Валтасара, а вечером на улицах городов традиционно проходит парад под названием "Кабальгата". Каждый из королей, сидя на высоком троне, едет на отдельной платформе, пока его свита бросает в толпу сладости.

В четверг в шествиях в Мадриде и Барселоне приняли участие несколько тысяч человек, еще тысячи — пришли понаблюдать за действом.

Тем временем в Бельгии к Богоявлению пекут так называемые galette des rois — "пироги волхвов". Здесь и в большей части Франции их готовят из слоеного теста, а внутри прячут сюрприз — фигурку или монетку. Считается, что у того, кому она попадется, будет удачный год.

"В этом году пирог дороже, потому что стоимость сливочного масла выросла, как и стоимость муки. Миндаль тоже сильно подорожал. Электричество со следующего года подорожает в три раза. Пока не знаю, как мы с этим справимся. Продолжим работать и посмотрим, что сможем сделать. Справимся", — уверен владелец булочной De Weerdt Люк Де Веердт.

В прошлом году купить пирог на Богоявление в этой брюссельской булочной пришли столько людей, что товара не хватило на всех. Причина — необычный сюрприз внутри. Владелец уже несколько лет прячет в пирогах три или четыре настоящих монеты номиналом в 500 евро.