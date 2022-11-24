Комиксы нередко ассоциируются у читателей с фантастическими историями и вымышленными персонажами. Однако в последние десятилетия они всё чаще становятся платформой для нехудожественной литературы.

Будь то графические мемуары и автобиографии или же графический нон-фикшн, эти новые поджанры позволяют словно вести репортаж, документировать события, совмещая критический взгляд с информированием и просвещением читателя.

Смелый проект романа в картинках, опубликованный в этом году, вписывается в этот бурно растущий художественный сектор. Роман повествует о периоде истории, который не может быть забыт: геноцид армян в Османской империи.

В комиксе "История геноцида армян" (Une Histoire du Génocide des Arméniens) французский автор Жан-Блез Джиан (Djian), работая в тандеме с редактором, кинопродюсером и сценаристом Горуном Априкяном, смог объединить художественный и архивный материал. Это документальное художественное произведение, цель которого - помочь читателю лучше понять сложную историю геноцида армян и, в первую очередь, сохранить память о трагедии.

Представляя повседневную жизнь армянской семьи из османской Турции, которая оказалась разрушена депортацией, этот документалный комикс обращается к одной из величайших трагедий XX века. На страницах, дополнительно иллюстрированных архивными фотографиями, рассказывается о том, как с 1915 по 1923 год Османская империя уничтожила и депортировала по меньшей мере 1,2 миллиона армян на территории нынешней Турции.

"У нас было ощущение, что это тема, которую еще предстоит раскрыть, - рассказал Горун Априкян в интервью euronews. - Важно, чтобы отрицание Холокоста и геноцида армян стали предметом для дискуссии в школах. Мы чувствовали, что необходимо дать ученикам, а также учителям и взрослым инструмент для лучшего понимания проблем, связанных с этим периодом в истории".

"История геноцида армян", документальный комикс Petit à Petit

Действие романа "История геноцида армян" происходит в 1915 году и рассказывает о семье Агопян.

Хотя политическая ситуация в Османской империи была напряженной в течение многих лет, турецкая и армянская общины живут в гармонии в маленькой горной деревне Дендиле. Здесь же проживает и семья Агопян. Но пока европейские державы сражаются в окопах Первой мировой, османское правительство разрабатывает план поголовного истребления армян.

Отец семейства, Аракел, как и все армяне в деревне, вроде бы мобилизован для участия в войне, но будет расстрелян османами. Оставшуюся часть семьи насильно депортируют.

В центре внимания повествования оказывается Микаэль, сын-подросток Агопянов, который вынужден скрываться в течение четырех долгих лет в Дендиле, чтобы попытаться избежать депортации и разыскать позднее свою семью.

"Идею этой книги нам подсказал Оливье Пети, основатель и директор издательства Petit à Petit," - рассказывает Горун Априкян. В предыдущем совместном проекте с Джианом он опубликовал графический роман "Варто", нарисованный Стефаном Торосяном, который был опубликован в год столетия геноцида армян, в 2015 году. "Варто" рассказывает историю о двух подростков, столкнувшихся с ужасами геноцида.

"Издательство Petit à Petit предлагает образовательные комиксы, в которых вымышленная история смешивается с иллюстрированным документальным материалом. Мне показалось, что это подходящая форма для нашего романа в картинках".

Действительно, документальный аспект прекрасно нарисован корейским иллюстратором Кюнгеуном Парком, чей уникальный стиль иллюстрации дополняет драматургию книги точной и строгой документацией, когда дело доходит до исполнения самых мельчайших деталей. Эти детали органично сочетаются с повествованием, прекрасно дополняя его.

"В художественном произведении содержится правда жизни, правда сердца, которую нельзя передать только через сухой исторический дискурс, - поясняет Априкян. - Все знают, что произошло [в 1915 году], но никто не знает, как именно это произошло. Наш документальный комикс позволяет читателю понять, что это трагедия, а чтобы лучше её понять, нужно вернуться еще дальше в прошлое, чтобы рассказать историю не просто о людях, а об этносе, о цивилизации".

Априкян ссылается также на нацистов, для которых геноцид армян стал образцом для подражания. Он напоминает о том, как Гитлер заявил в заключение своей речи в Оберзальцберге в 1939 году: "Да кто, в конце-то концов, помнит сегодня об истреблении армян?"

Микаэль и Али, друзья из двух общин: относятся ли они к оному миру османской Турции или двум мирам турецкого и армянского этносов? Petit à Petit

"В те годы эти события, возможно, и были забыты. Но сегодня мы говорим о геноциде и о том, что нынешнее турецкое правительство с его позицией активного отрицания прошлого - всё ещё часть сегодняшних споров о проблеме".

Книга "История геноцида армян" - это также попытка восполнить пробелы в национальной учебной программе, ведь информация, доступная в школьном классе нередко может быть весьма поверхностной.

"Часто используемый сегодня угол зрения - это разговор о трагедии как о конфликте этическом. Но для меня это явно идеологический конфликт. Именно поэтому в комиксе я настаиваю на роли турецкой общины и на том, что тогда не было единодушной позиции от имени всех турок".

Это видно на страницах книги через трогательную дружбу юного Микаэля с турецким мальчиком Али.

"Я всегда думаю о турецких детях, которые учатся в классе и боготворят свою нацию и культуру, - делится Априкян. - Они приходят в класс, и им рассказывают о геноциде армян, и у них может возникнуть ощущение, что палец вины направлен на всю их культуру и самобытность. Это ложь. Было много "обычных турок", и многие армянские семьи были спасены близкими и соседями. Важно напомнить, что такие люди тоже были, что не все были сторонниками геноцида".

На всех страницах книги авторы документального комикса стараются вписать геноцид в художественный контекст и отдать дань уважения всем жертвам исторического варварства. И хотя эта книга может показаться тяжелой для чтения, всё же остаётся ощущение, что надежда всегда может пережить ужас.

Надежда, которая продолжает звучать и сегодня.

"Я надеюсь, что маленьким турецким детям или детям турецкого происхождения напомнят, что были турецкие люди, которые помогали, которые спасали, и что этот положительный образ не является отрицанием. Вы можете гордиться тем, что вы турок, и при этом не отрицаете факт случившейся трагедии".