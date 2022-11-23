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Cult

Сокровища европейской кинокультуры

Киностудия Studio Babelsberg в Потсдаме (Германия)
Киностудия Studio Babelsberg в Потсдаме (Германия)   -   Авторское право  European Film Academy
 Кнарик Хачатрян  & Фредерик Понсар

Фонтан Треви, книжный магазин в Ноттинг-Хилле, мастерские Бабельсберга в Берлине, старое Королевское военно-морское училище в Гринвиче, а также Институт Люмьер в Лионе, Музей Бергмана на острове Фарё или Потёмкинская лестница в Одессе... В общей сложности 35 музеев, памятников, а также мест или ландшафтов уже признаны Европейской киноакадемией как принадлежащие европейской кинематографической памяти.

Маттейс Воутер Нолл, гендиректор Европейской киноакадемии: 

"Это места, которые Европейская киноакадемия решила почтить и придать им особый статус, как это принято во многих странах, когда мы говорим о наследии. Мы чувствовали, что должны сделать то же самое для истории европейского кино, одной из старейших историй в мире. Я думаю, что мы должны сделать гораздо больше в этом направлении, мы должны заинтересовать аудиторию по всей Европе. У людей есть большой интерес к классике, и я думаю, что нужно показывать классику, показывать место, где была эта классика создана, где у людей есть воспоминания. Я думаю, что это важная часть работы, которую мы можем сделать, чтобы привлечь более широкую аудиторию, интересующуюся кино в Европе".

Список "Сокровищ европейской кинокультуры" с каждым годом пополняется. Среди нынешних 35 объектов - Studio Babelsberg в Постаде, основанная в 1912 году старейшая крупномасштабная киностудия в мире, колыбель немецкого кино и одна из самых привлекательных для производства площадок.

Площадь Испании в Севилье - место, где снимались шедевры из "Звездных войн", "Диктатора" и "Лоуренса Аравийского".

А пляжи Сета на юге Франции были местом действия более сотни фильмов, в том числе картин незабываемого режиссера Аньес Варды, одной из величайших представителей Сета и кино.