Не стало кубинского певца Пабло Миланеса

В возрасте 79 лет не стало кубинского певца, поэта и композитора Пабло Миланеса.

Один из самых известных кубинских авторов-песенников за свою пятидесятилетнюю карьеру записал десятки альбомов.

Именно Миланес наряду с Сильвио Родригесом и Ноэлем Николой в 1970-х годах стоял у истоков кубинского музыкального движения "Нуэва трова", объединившем традиционные народные жанры с авангардными направлениями современной музыки.

Миланес был дружен с Фиделем Кастро, критически относился к внешней политике США и некоторое время даже был членом парламента коммунистического правительства.

Он считал себя верным революции и говорил о своей гордости за служение Кубе.

Музыкант скончался в одной из больниц Мадрида, где проходил лечение от рака крови.