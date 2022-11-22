English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Слушай

Не стало кубинского певца Пабло Миланеса

Пабло Миланес
Пабло Миланес   -   Авторское право  AP / Natacha Pisarenko
 Euronews

В возрасте 79 лет не стало кубинского певца, поэта и композитора Пабло Миланеса.

Один из самых известных кубинских авторов-песенников за свою пятидесятилетнюю карьеру записал десятки альбомов.

Именно Миланес наряду с Сильвио Родригесом и Ноэлем Николой в 1970-х годах стоял у истоков кубинского музыкального движения "Нуэва трова", объединившем традиционные народные жанры с авангардными направлениями современной музыки.

Миланес был дружен с Фиделем Кастро, критически относился к внешней политике США и некоторое время даже был членом парламента коммунистического правительства.

Он считал себя верным революции и говорил о своей гордости за служение Кубе.

Музыкант скончался в одной из больниц Мадрида, где проходил лечение от рака крови.