Закон об иноагентах отозван из парламента Грузии - правящая партия

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение отозвать законопроект "об иностранных агентах" на фоне не утихающих протестов. Всю ночь со среды на четверг продолжались столкновения между полицией и протестующими в столице Грузии Тбилиси. Власти применили слезоточивый газ и водометы, чтобы попытаться разогнать толпу, митингующую против проекта закона, который, по мнению критиков, ущемляет свободу прессы.

Негодование толпы направлено на парламент страны после того, как грузинские законодатели одобрили в первом чтении закон, который требует, чтобы медиа-организации, получающие более 20% своего финансирования из иностранных источников, регистрировались как "агенты иностранного влияния".

Закон похож на тот, что был принят в России в 2012 году и с тех пор используется для предотвращения любых попыток критики властей. Противники закона утверждают, что его принятие означало бы переход к авторитаризму и сведёт на нет шансы Грузии на вступление в ЕС.

Всю ночь протестующие отказывались расходиться по домам, возводили баррикады и бросали сигнальные файеры. Сообщается о десятках арестованных и о многочисленных раненых среди протестующих и полиции.

Хотя президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, его авторы в парламенте говорят, что он необходим для прозрачности работы организаций, финансируемых представителями иностранных государств. По конституции, парламент может преодолеть вето президента.