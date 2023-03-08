В Испании борются с домашним насилием, меняя менталитет мужчин

Испанские законы против гендерного и домашнего насилия считаются одним из самых передовых в Европейском Союзе. Тем не менее, в прошлом году в стране были убиты своими партнерами 50 женщин. Наш репортер Хулиан Лопес встретился с некоторыми решившимися открыть лицо жертвами насилия, а также выслушал экспертов.

"Физическая, психологическая, экономическая, сексуальная, социальная агрессия - я все испытала. Думаю, что психологическое насилие - самое страшное. Его не докажешь, к тому же, чтобы восстановиться от травм, придется очень много работать", - говорит Макарена Гарсия Перес, которая оставалась жертвой домашнего тирана 23 года. Сегодня Макарена намерена открыть приют для собак. "Дать им то, в чем отказывали вам - это своего рода терапия", - считает она. И надеется, что ее подопечные помогут и другим пострадавшим.

Специалисты отмечают: проблема усугубляется тем, что до 40% женщин не осознают, что являются жертвами насилия. "Мы обучаем сотрудников компаний, чтобы они могли выступать в качестве проводников перемен против гендерного насилия, выявлять невидимых жертв и помогать им прервать молчание, - комментирует Ана Белла Эстевес, которая в течение 11 лет сама была жертвой.

Основательница фонда - сама в прошлом жертва. Euronews

Ее одноименный фонд сегодня объединяет 30 тысяч женщин в 82 странах мира, оказывает пострадавшим юридическую, психологическую поддержку, а также организует семинары по предотвращению насилия.

Восполнить дефицит и переучить

Юристы фонда осуждают нехватку ресурсов для надлежащего исполнения законодательства. Например, для обеспечения особой защиты средств хватает на 3,5 тысяч устройств домашнего мониторинга, тогда как на деле в них нуждаются 75 тысяч женщин. Эксперты отмечают, что дефицит средств и затянутые процедуры вынуждают многих пострадавших отзывать свои жалобы.

Семинар для настоящих мужчин. Euronews

Образование также имеет большое значение. Давида Серон из фонда Iniciativa social организует семинары по ответственной мужественности и работает с самыми юными. По его мнению, даже лучшие законы не помогут, пока испанские мужчины не изменят образ мыслей. "Есть ребята, которые считают, что раз они мальчики, то им можно контролировать девочек и применять насилие к женщинам, - комментирует он. - Чем раньше они начнут понимать, что мужество - не в демонстрации силы и агрессии, тем быстрее освоят более эгалитарное и здоровое поведение".