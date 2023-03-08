Фон дер Ляйен укрепляет трансатлантические связи

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в канадском парламенте в рамках кампании по сближению позиций Евросоюза и трансатлантических партнёров. Цель - сотрудничество в таких областях, как энергетика, борьба с глобальным изменением климата и поддержка Украины.

"Канада и Европейский Союз будут отстаивать Устав ООН, - заявила в канадском парламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Мы выступаем за то, чтобы Украина была хозяином своего будущего. Всё что касается Украины, должно решаться с участием Украины. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Последствия войны в Украине ощущаются во всем Европейском Союзе, и Брюссель стремится покончить с зависимостью от углеводородов с востока, увеличив производство собственной возобновляемой энергии. Но для этого требуется доступ к рынкам редкоземельных элементов, таких как литий, который в избытке добывают в Канаде.

"Китай поставляет 98% редкоземельных металлов для Европы, - подчеркнула в своей речи Урсула фон дер Ляйен. - Европе необходимо избавиться от этой зависимости. И это, конечно, непосредственная причина, по которой Европа стремится работать с надежными партнерами, в первую очередь - с Канадой."

Канада - единственная страна в северном полушарии, где есть все необходимое сырье, для производства литиевых аккумуляторов. В январе фон дер Ляйен выступила с идеей создания так называемого "Клуба критического сырья". Как ожидается, в пятницу она будет обсуждать эту идею с президентом США Джо Байденом.