Фемицид в ЕС: какова ситуация в разных странах?

Это называют тихой эпидемией, поражающей женщин по всей Европе.

Согласно статистике ЕС, каждая третья женщина в возрасте старше 15 лет подвергалась физическому или сексуальному насилию.

В Испании четыре женщины были убиты в разных городах в один и тот же день в январе.

И подобные трагические примеры по всему континенту подогревают споры о том, как предотвратить такие насильственные преступления.

Итак, какова ситуация в разных странах ЕС и наблюдается ли рост гендерного насилия в Европе?

Если вкратце - неоднозначная. Последние имеющиеся у нас данные об уровне гендерного насилия в Европе относятся к 2018 году. Следующий международный отчет будет опубликован только в 2024 году.

Кроме того, некоторые страны вовсе не выделяют гендерное насилие в своих отчетах.

Это подтолкнуло Европейскую сеть журналистики данных и Средиземноморский институт журналистских расследований к сбору собственных данных из 20 стран ЕС.

И вот что они нашли:

Джанин Лулуди, журналист

"С 2019 года в таких странах как Греция, Словения, Германия и Италия наблюдался значительный рост числа фемицидов. В Греции был самый высокий рост числа фемицидов в 2021 году с пиком в 187,5%, с восьми случаев в 2020 году до 23 - в 2021 году. Важно держать в уме и следущее: эксперты, с которыми мы говорили, считают, что это во многом связано с контролем, который мужчины получили над женщинами во время пандемии, долго находясь в замкнутом пространстве, и который затем был утрачен после снятия мер изоляции. Возможно, именно поэтому мы наблюдали радикальный рост насилия в отношении женщин в первый год пандемии, а затем всплеск в некоторых странах в 2021 году".

Пока только две страны в Европе, Кипр и Мальта, решили, что фемициды должно быть признаны отдельным преступлением.

И эксперты считают, что нужно делать больше для борьбы с насилием в семье и не доводить до фемицида.

СОТ ДЖАНИН 25 секунд

В нашем отчете есть истории о двух женщинах, которые были убиты мужчинами, бывшими партнерами, в отношении которых ранее были приняты меры пресечения. Но на практике эти меры не применялись. Несмотря на то, что в их прошлом были случаи насилия, в тюрьме они никогда не были. Так что, налицо неисполнение уже существующих законов".

В настоящее время Европейская комиссия обсуждает директиву, которая может сделать обязательным сбор данных в масштабах всего ЕС, поскольку насилие в отношении женщин часто скрывается или занижается.