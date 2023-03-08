Цена материнства: как противостоять гендерному неравенству?

Стеклянный потолок часто рассматривается как признак гендерного неравенства на рынке труда. И период материнства в жизни женщины играет в этом не последнюю роль.

Экономист Полин Грожан в своей книге "Патриархкапитализм" приводит доказательства того, что1980-е годы были отмечены огромным экономическим прогрессом для женщин. К концу этого десятилетия они стали в среднем более образованны, чем мужчины и занялись профессиями, из которых ранее были исключены. Но с тех пор застряли под стеклянным потолком, особенно в самых престижных и высокооплачиваемых профессиях. Структура нынешней гендерной культуры, взаимодействуя с экономической структурой, способствует неравенству.

Влияние гендерного разрыва в оплате труда на матерей

Гендерный разрыв на рабочем месте ещё больше увеличивается, когда женщина становится матерью. О некоторых особенностях этого периода мы поговорили с социологом Мартой Домингес Фольгерас из Observatoire de sociologique du Changement (OSC).

— Материнство — очень важный момент, когда гендерный разрыв увеличивается, потому что некоторые женщины перестают работать, - сказала она Euronews. - Женщины, делающие карьтеру, чаще, чем мужчины, бросают работу, чтобы заботиться о своих детях. Некоторые меняют работу, некоторые уходят на неполный рабочий день. Они не могут уделять равное время рынку труда, в то время как в случае мужчин мы такого не наблюдаем. Некоторые исследования даже показывают, что мужчины, как правило, получают более высокую заработную плату.

Отпуск по уходу за ребенком или неполный рабочий день

По результатам исследований социологи пришли к выводу, что если женщина переходит на неполный рабочий день, то она теряет в зарплате больше, чем при уходе в отпуск по уходу за ребенком на полный рабочий день, но на более короткий срок.

— Мы проводили исследование в Испании, - пояснила Марта. - Там могут взять отпуск по уходу за ребенком как женщины, так и мужчины. Но мы анализировали женщин. Они могут взять полный отпуск по уходу за ребенком, но он не оплачивается, и некоторые предпочитают работать неполный рабочий день. Мы обнаружили, что в конечном итоге они теряют больше, чем если бы взяли полный отпуск по уходу за ребенком. Да, они перестают работать, но берут отпуск ненадолго — на полгода или год. В то время как женщины, которые переходят на неполный рабочий день, работают дольше. Так что все зависит от того, сколько продлится полный или частичный отпуск.

Королева Нидерландов Максима во время посещения Babyhuis (Детского дома) в Дордрехте 30 января 2018 года. ROBIN UTRECHT/AFP

Где в ЕС лучше быть работающей матерью?

Политика стран ЕС по поддержке работающих матерей сильно отличается от страны к стране.

— Скандинавские страны обычно называют самыми заботливыми для женщин, хотя и там нет полного равноправия, - говорит Марта Домингес Фольгерес. - Но там система вроде работает лучше, она более гибкая. Там, например, родители могут взять несколько дней отпуска или несколько недель, когда захотят, но не обязательно в течение длительного периода времени одновременно. И эти отпуска оплачиваются. А в странах, где отпуска оплачиваются, мужчины зарабатывают ненамного больше. А потери вообще распределяются более хаотично. Страны с лучшими показателями — это те, которые думают об участии женщин в рабочей силе, гендерном разрыве и т. д.

На ум приходит ещё пример Великобритании. Там отпуск по беременности и родам длится один год, хотя и не оплачивается полностью. Да и в некоторых других странах отпуск сначала полностью оплачивается - а потом выплаты уменьшаются. В последние недели отпуск может вообще не оплачиваться. Таким образом, это стимулирует женщин брать более короткие отпуска, но в то же время дает им возможность взять и длинный, если позволяют ресурсы.

Демография и материнство

Многие европейские страны имеют проблемы с демографией. Логично было бы предположить, что такие страны проводят более качественную политику поддержки материнства. Но Марта Домингес Фольгерас с этим не согласна:

— Трудно прийти к такому выводу. Так, некоторые страны Европы с более высоким уровнем рождаемости - такие, как Франция - проводят довольно хорошую политику. Но в странах с очень низким коэффициентом рождаемости - таких, как Италия - такой щедрой поддержки нет. А в скандинавских странах с относительно высокой рождаемостью тоже очень хорошая политика поддержки материнства.

Мужчины «более вовлечены в уход за детьми»

Пандемия и изоляция принесли с собой более широкое использование работы онлайн из дома, и это вызвало много дискуссий о том, может ли это помочь создать лучшие условия для работающих матерей.

— Конечно, если вы работаете из дома, то, по крайней мере, вы не тратите время на дорогу до работы, и это делает вашу жизнь как родителя немного проще, - говорит Марта. - Но некоторые исследования показывают, что у мужчин и женщин разные условия труда, когда они работают дома. Так, например, мужчины во время COVID чаще, чем женщины, были склонны работать в отдельной комнате, а женщины чаще оставались работать в одной комнате со своими детьми. Это означает, что их чаще прерывают и отвлекают.

С другой стороны, у нас есть достаточно хорошие данные, показывающие, что за последние полвека, женщины изменились, они тратят меньше времени на работу по дому и больше времени на оплачиваемую работу. А у мужчин немного увеличилось время, которое они тратят на неоплачиваемую работу. Таким образом, разрыв сокращается. Но в основном это связано с изменениями в поведении женщин. Я бы сказала, что область, в которой мы наблюдаем больше всего изменений — это забота о детях. Мужчины сейчас больше занимаются уходом за детьми.

Но есть много других вещей, которые влияют на неравенство. Например, работодатели могут по-другому относиться к своим сотрудникам, которые вынуждены проводить больше времени со своими семьями. Так что на самом деле меняться должно все общество".