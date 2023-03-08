Западные СМИ: За подрывами "Северного потока" стоит проукраинская группировка

Новые разведданные, рассмотренные американскими официальными лицами, свидетельствуют о том, за подрывами газопроводов "Северный поток" в прошлом году стоит некая поддерживающая Украину группировка. Об этом пишут газеты The New York Times и Die Zeit.

Взрывы произошли в международных водах Балтийского моря, недалеко от датского острова Борнхольм, в результате чего произошла большая утечка газа.

Как пишет немецкое издание, по мнению исследователей, нападение было совершено группой из шести человек с использованием судна, арендованного польской компанией, принадлежащей двум гражданам Украины.

Хотя американские чиновники отрицают наличие каких-либо доказательств причастности украинского правительства к взрывам, советник президента Украины Михаил Подоляк категорически отрицает любую связь Киева с инцидентами, назвав появившуюся информацию теорией заговора.

The New York Times полагает, что предположения о том, что Украина может в той или иной степени стоять за диверсией, способны серьезно испортить ее отношения с партнерами в Европе.

Точная причина сентябрьских взрывов неизвестна, но широко распространено мнение, что они были атакованы.

НАТО и западные страны высказали подозрения, что ответственность за это несет Россия.

Москва, в свою очередь, обвиняет Запад и призывает Совет безопасности ООН провести расследование, к которому не допускают российскую сторону.

Комментируя информацию западных изданий, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ее скоординированным вбросом в СМИ.