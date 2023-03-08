Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с Владимиром Зеленским в Киеве

Война в Украине остаётся в центре внимание генсека ООН Антониу Гутерриша. Он прибыл с официальным визитом в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Одной из тем переговоров называют продление так называемой "зерновой сделки". Сам Гутерриш назвал свой визит свидетельством поддержки со стороны мирового сообщества.

"Это моя третья поездка в Украину менее чем за год. Моя третья поездка, чтобы показать нашу полную поддержку и помочь найти решения. Позиция ООН, которую я последовательно высказывал, кристально ясна: вторжение России в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть защищены в ее международно признанных границах", - сказал генсек ООН.

Поставки украинского зерна были нарушены с началом российского полномасштабного вторжения. После длительных переговоров при посредничестве ООН и Турции в июле Россия согласилась обеспечить безопасность сухогрузов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию. Срок действия договора истекает 18 марта.