В Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта об иностранных агентах. Тысячи людей вновь собрались у здания парламента в Тбилиси.

Накануне законопроект был принят в первом чтении. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Более 60 человек были задержаны.

В рамках закона иноагентами признаются все СМИ и некоммерческие организации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа.

Критики заявляют, что проект документа похож на действующее в России законодательство и отдаляет Грузию от Запада.

Из Тбилиси передает корреспондент Euronews Мариам Кухилава:

"Несмотря на то, что правящая партия "Грузинская мечта" заявила о неизменности западного курса страны и намерена направить законопроект в Венецианскую комиссию, многие в Грузии сомневаются, что западные устремления страны находятся в безопасности. Именно поэтому они планируют продолжать акции протеста до тех пор, пока парламент не отзовет закон. Грузинский народ боится и обеспокоен тем, что его исторический выбор стать частью Европейского Союза находится под угрозой. Это побудило тысячи людей выйти на улицы во время парламентских дебатов по законопроекту".