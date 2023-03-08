Спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом в Тбилиси. Ранее манифестанты попытались прорвать металлические ограждения и подобрались вплотную к воротам здания парламента, полиция применила против них водометы и слезоточивый газ.

Оппозиция заявила, что даёт властям один час, чтобы отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить всех демонстрантов, задержанных на вчерашней акции. Реакции на требования не последовало.

Жители Тбилиси уже второй день массово протестуют против законопроекта об "иноагентах", который в первом чтении 7 марта принял грузинский парламент, а окончательно может принять уже к 10 марта. Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить на него вето, однако у парламента есть право его преодолеть.