Греция: 280 лет тюрьмы за перевозку мигрантов

Египетский рыбак, которому грозили 4760 лет заключения в греческой тюрьме, приговорен судом почти к трёхвековому тюремному заключению.

H. Эльфаллах, признанный на этой неделе виновным в "контрабанде" почти 500 человек из Ливии в Грецию в ноябре 2022 года, включая 336 мужчин, 10 женщин, 128 мальчиков и 9 девочек, получил вместо этого меньший срок - 280 лет.

Правозащитные группы осудили решение суда, заявив, что Эльфаллаха, который был одним из мигрантов и управлял судном, греческие власти используют в качестве козла отпущения.

45-летний египетский рыбак находился на борту судна с мигрантами, когда оно прибыло в порт Палеохора на Крите в конце ноября 2022 года. Потеряв управление при сильном ветре вблизи побережья, команда подала сигнал бедствия греческой береговой охране, которая и спасла людей.

Мигранты отплыли из Ливии на старом судне с целью достичь берегов Италии. Находившиеся на его борту нелегальные мигранты были в основном из Сирии, Египта и Судана.

По данным правозащитной НПО Borderline-europe, когда греческие власти поднялись на борт лодки, они сразу же арестовали семерых мигрантов, включая Эльфалаха и его 15-летнего сына.

На судне находилось более 100 несовершеннолетних AP Photo

В организации убеждены, что Эльфаллах не был ответственен за незаконную перевозку почти 500 мигрантов. По его словам, он не хотел брать на себя управление, но был вынужден это сделать из-за тяжелых обстоятельств плавания.

"Эльфаллах не мог позволить себе расходы в несколько тысяч евро на поездку для себя и своего сына", - пишет НПО.

"В обмен на более низкую цену он и его сын согласились выполнять некоторые работы - что нередко бывает в таких "переездах" в Европу", - отмечается в сообщении.

По данным организации, египтянин хотел воссоединиться с другим сыном, который уже живет в Великобритании.

Поскольку европейские границы в последние годы становятся все более охраняемыми, а криминализация нелегальной миграции только усугубляется, контрабандисты теперь оставляют мигрантов самостоятельно добираться до другого берега Средиземного или Эгейского моря, часто поручая управление судном своим "клиентам".

"Само собой разумеется, что лодкой должен кто-то управлять, особенно судном такого размера", - пишет Borderline-europe в отчете, опубликованном на прошлой неделе.

"На судне такого размера фактически нужны несколько человек, чтобы заботиться о навигации, рулевом управлении и механике. Обычно, если в группе есть люди, имеющие хотя бы небольшой опыт мореплавания, они берут на себя обязанности рулевого - что вполне логично и должно быть в интересах всех, кто утверждает, что заботится о благополучии людей на борту", - говорится в отчете.

По данным организации, Эльфаллах "попал под прицел" европейских властей, стремящихся переложить на кого-то ответственность за то, что лодки с мигрантами все еще достигают берегов континента, несмотря на масштабные усилия по предотвращению этих поездок в начальной точке.

Людей, помогающих сделать путешествия мигрантов безопаснее, на борту перевозящих их судов "арестовывают и обращаются с ними как с преступниками, их наказывают, чтобы отпугнуть других, их используют в качестве козлов отпущения, чтобы отвлечь внимание от ответственности, которую несет Европа с ее политикой закрытых границ, заставляющей людей садиться на эти суда и совершать эти путешествия", заявляют правозащитники.

Эльфаллаху были предъявлены обвинения в "несанкционированном въезде" и "несанкционированной перевозке 476 граждан третьих стран на территорию Греции" с отягчающими обстоятельствами в виде "угрозы жизни пассажиров", "действий с целью наживы" и "принадлежности к преступной организации".

Согласно греческим законам, он мог получить по 10 лет за каждого перевезенного им человека, что в общей сложности составило бы 4760 лет.

Суд в понедельник принял решение приговорить Эльфаллаха "всего лишь" к 280 годам, "приняв во внимание его доводы".