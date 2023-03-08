Дети как жертвы домашнего насилия

Джошуа Алонсо потерял свою мать шесть лет назад: она погибла от рук её бывшего партнера. В возрасте 25 лет ему пришлось взять на себя заботу о восьмилетнем брате. Они входят в число сирот, ставших жертвами домашнего насилия в Испании с 2013 года: всего в стране 391 подобный случай. Причём последний - шестилетний мальчик, мать которого была убита 3 марта в Сарагосе.

"Когда я слышу новости о гендерном насилии, особенно если речь идёт о сиротах, пострадавших от домашнего насилия, я задаюсь вопросом: всё ли делается так, как следует? Защищены ли эти дети?" - говорит Джошуа в беседе с корреспондентом euronews.

Сейчас Джошуа работает с детьми, чтобы разрушить гендерные стереотипы, а также борется за права детей-сирот - забытых жертв домашнего насилия.

Только в 2015 году дети, потерявшие матерей, были признаны прямыми жертвами домашнего насилия. С тех пор идёт борьба за их право на достойные выплаты по сиротству.

Рассказывает Мариса Солето, директор Fundación Mujeres, секретарь Фонда стипендий имени Соледад Касорлы для сирот, пострадавших от гендерного насилия:

"Самое главное - это чтобы личное и эмоциональное, а особенно образовательное развитие и личная автономия таких детей были бы затронуты как можно меньше. Иными словами, мы не смогли защитить их матерей, но мы несём социальную ответственность за то, чтобы эти люди не жили в бедности."

Но дело не только в финансовой поддержке. Фанни Санчес-Хуан работает с жертвами гендерного насилия, чтобы они могли преодолеть травму, с которой им придется жить до конца своих дней.

"Прежде всего, вы потеряли свою мать: э__то потеря жизненной основы, потеря базиса доверия._ Но и отца своего вы также потеряли,_ - поясняет клинический психолог Фанни Санчес-Хуан. - Мы продолжаем называть их "отцами", но я всё же предпочитаю различать: отец - это тот, кто заботится о вас, а тот, кто убил вашу мать, - это не отец. Ты остаёшься без всего, на что мог рассчитывать в жизни."

Феминистки в Испании борются за прекращение домашнего насилия. Женское движение вновь и вновь выходит на улицы, чтобы требовать прекращения насилия со стороны мужчин.

Но, несмотря на все усилия, начало 2023 года стало драматичным: с начала года уже 10 женщин убиты, а 14 несовершеннолетних стали сиротами из-за гендерного насилия.