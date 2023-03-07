Генсек ООН: "Гендерное равенство откладывается на 300 лет"

Равенство между женщинами и мужчинами в мире становится все более отдаленной целью.

К такому неутешительному выводу пришел генсекретарь ООН , выступая перед мировыми лидерами в преддверии международного женского дня.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что для достижения гендерного равенства потребуется еще, как минимум, три столетия.

Гендерное равенство становится все более отдаленным. При нынешних темпах развития "ООН-женщины" откладывает его на 300 лет Антониу Гутерриш генсек ООН

Ликвидация серьезного гендерного разрыва в области инноваций и технологий находится в центре внимания 67-й сессии Комиссии по положению женщин, которая открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

На встрече также будут рассмотрены вопросы насилия в Интернете и другие опасности, с которыми сталкиваются женщины и девочки, а также необходимость качественного образования в цифровую эпоху.

Полин Таллен, министр по делам женщин Нигерии:

— Цифровые технологии обладают потенциалом для ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития, позволяя создавать новые возможности для образования, здравоохранения, сельского хозяйства и предпринимательства.

Катрин Якобсдоуттир, премьер-министр Исландии:

— Если у нас нет данных о женщинах и если алгоритмы разрабатываются в основном мужчинами, то есть риск, что новые технологии сделают наш мир еще более неравным.

В течение двух недель участники со всего мира будут изучать возможности достижения гендерного равенства в эпоху цифровых технологий и способствовать более широкому привлечению женщин в области науки, техники, инженерии и математики, в особенности это касается развивающихся стран.