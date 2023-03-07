Власти Великобритании намерены ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. Глава МВД Соединенного Королевства Суэлла Браверман представила соответствующий законопроект в Палате общин британского парламента.

Она сообщила, что нелегальные мигранты, прибывающие в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш, будут высылаться из страны незамедлительно. Исключения будут сделаны только для несовершеннолетних, лиц, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, и тех, кому грозит "реальная опасность" в родной стране. Новый законопроект позволит удерживать прибывших нелегальным путем под стражей в течение первых 28 дней без возможности у них выхода под залог и обжалования решения.

Правительство предлагает также ввести лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев.

По словам Браверман, этот закон будет сдерживать контрабандистов.

"В ближайшие годы развитые страны столкнутся с беспрецедентным уровнем давления со стороны все большего числа людей, покидающих развивающиеся страны и направляющихся в такие места, как Великобритания. Если мы не будем действовать сегодня, завтра проблема станет еще хуже, а она уже неустойчива", — подчеркнула министр.

Браверман сообщила, что большую часть нелегальных мигрантов (74%) в 2021 году составляли мужчины в возрасте до 40 лет, которые "были достаточно богаты, чтобы заплатить преступным группировкам тысячи фунтов за попадание" в Великобританию на надувной лодке через Ла-Манш.

Критики законопроекта, включая оппозицию и неправительственные организации, говорят, что план неэтичен и что правительство использует неправильный подход.

"Если правительство хочет действительно попытаться решить эти проблемы, то ему нужно сосредоточиться на создании безопасных гуманитарных маршрутов для людей, чтобы они могли попасть в Великобританию. И оно должно сосредоточиться на устранении существующего отставания в предоставлении убежища, и оно может начать с рассмотрения заявлений от людей из стран, где существует почти полная уверенность в том, что им будет предоставлен статус беженца в Великобритании", — говорит Ник Биалс из организации Refugee & Migrant Forum of Essex and London.

Правительство признало, что проект документа, возможно, нарушает законы Великобритании о правах человека, и готовится к судебным разбирательствам.

В прошлом году в Великобританию незаконно прибыли на лодках 45 тысяч человек, в 2021 — 28 тысяч. Сегодня в стране 160 тысяч человек ожидают решения после запроса о предоставлении убежища. Власти заявляют, что многие из прибывших — экономические мигранты, а не беженцы, и указывают на возросшее число нелегалов из Албании.

10 марта премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят в Париже углубление сотрудничества по борьбе с незаконной миграцией, учитывая, что многие нелегалы добираются до берегов королевства именно через Францию.