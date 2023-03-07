Могилы и надежды на мир в Закарпатье

В украинском городе Мукачево в Закарпатье появляются все новые солдатские могилы. Павших в войне с Россией хоронят рядом с могилами хоронят рядом с могилами тех, кто отдал свои жизни во Второй мировой, в Афганистане и Крыму. Этот молодой человек, Александр, оплакивает своего отца, который погиб 3 месяца назад во время несения службы.

Александр, житель города Мукачево: "Было очень больно. Я стоял в тот момент возле мамы. И услышал, что папа умер. Мы были потрясены. Мама сначала не поверила, потому что нам так об этом сказали... У сообщившего нам парня, просто был мандраж. Он не понимал, что произошло. Нельзя было поверить в ту секунду, что ему выстрелили в голову".

У 20-летнего парня остались мама, младший брат и младшая сестра. На фронт его теперь не возьмут, так как он стал кормильцем в семье.

Хотя местные жители приспособились к условиям военного времени, многие говорят - то, что с ними сделали, невозможно ни забыть, ни простить.

Два сына и два внука учительницы на пенсии Клары Халус сражаются на фронте.

Клара Халус, пенсионерка:"Психологически, наблюдая за всем этим... Я родила их не для войны, я даже не воспитывала их так, чтобы они были готовы так просто переступать через мертвых людей. Когда я включаю телевизор, я жду новостей о том, что война закончилась. Если я это услышу, я уверена, что сойду с ума, я буду так счастлива!"

Клара не унывает, работает волонтером в религиозной организации и каждый день навещает свою невестку, муж и сын которой находятся на передовой.

Диана говорит, что очень переживает за них.

Диана Халус, жительница Мукачево:"Мой старший сын очень умный, он всегда помогает, все делает. Моя маленькая дочь постоянно по вечерам плачет, хочет к папе, спрашивает, когда это закончится... Она хочет, чтобы мой муж, ее отец вернулся домой".

В Мукачеве местные жители после работы ходят за покупками, в церковь, прогуливаются по городу. Мужчин призывного возраста можно увидеть только в военной форме. Некоторые из них фотографируются со своими семьями перед отправкой на фронт.

Нора Шенуда, Euronews:"Хотя в Закарпатье нет боев, в сердцах людей нет мира. Подростки быстро взрослеют, а женщинам приходится учиться обходиться без мужей. Местные жители приспособились к условиям войны, но все, с кем мы говорили, хотят одного и того же - мира, и как можно скорее".