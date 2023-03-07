Лион на марше: десятки тысяч людей вышли на улицы против пенсионной реформы

Работники транспорта, электрики, учителя и представители других профессий, вышли на улицы городов Франции в знак протеста против проекта пенсионной реформы. Она предусматривает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62-х до 64-х лет.

В Лионе, по данным профсоюзов, в марше приняли участие более 50 тысяч демонстрантов. Префектура насчитала 25 тысяч.

Участник протеста: "Я работаю в аварийной службе канализации во французском Лионе. Сегодня мы проводим демонстрацию в знак солидарности с нашими коллегами. Мы не согласны с условиями труда, в которых мы занимаемся нашей опасной, негигиеничной и тяжелой профессией".

Участница протеста: "Я хочу сказать, что эта реформа бесполезна. С учетом климатических изменений, мой сын, а ему сейчас 50 лет, не доживет до моих 80-ти лет. Поэтому реформа не имеет смысла".

Участник протеста: "Нужно знать, что продолжительность жизни пожарных во Франции на семь лет ниже, чем в среднем среди населения. Поэтому, чем позже мы выходим на пенсию, и чем раньше мы умираем, тем меньше мы можем наслаждаться старостью будучи в добром здравии".

Профсоюзы призывают правительство услышать требования трудящихся. В CGT - Всеобщей конфедерации труда - заявили, что к протестам присоединились три с половиной миллиона человек. Синдикаты называют мобилизацию "исторической".

Жоао Перейра Афонсу, представитель профсоюза CGT 69: "Нам удалось объединить весь профсоюзный фронт, и мы можем эти гордиться. Такого не было вот уже много лет. Мы полны решимости добиться отзыва проекта этой реформы".

Эта общенациональная забастовка против пенсионной реформы - шестая с начала года. Следующая протестная акция намечена на 11 марта.