Общенациональная забастовка во Франции: профсоюзы намерены продолжить протест

Во Франции проходит общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы, уже шестая с начала года.

Профсоюзы пригрозили заморозить французскую экономику, остановив работу в нескольких секторах, наиболее заметной стала акция Национального управления железных дорог SNCF. К полудню вторник в протестной акции приняли участие 39% сотрудников SNCF: отменены поезда, во многих городах нарушена работа общественного транспорта. В компании бастуют половина контролеров и две трети машинистов.

"Поездов не очень много, ситуация довольно трудная для тех, кто должен добраться до работы, особенно если живешь далеко. Но я также понимаю, что людям надоело работать все больше и больше "? — говорит житель Парижа.

Профсоюзы заявляют, что протестное движение продолжится. Во вторник по всей стране запланированы 260 демонстраций.

Лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон заявил: "Во многих сферах, имеющих решающее значение для жизни страны, забастовка возобновляемая, и мы должны ожидать, что ближайшие дни будут отмечены очень сильной и оправданной социальной мобилизацией".

В двух основных парижских аэропортах отменены до трети рейсов. Нарушено железнодорожное, воздушное и морское сообщение с Великобританией.

Заблокированы выезды со всех нефтеперерабатывающих заводов Франции. В забастовке принимают участие каждый третий преподаватель, студенты заблокировали более 20 университетов по всей стране.

По данным соцопросов опросов, против проекта пенсионной реформы выступают большинство жителей Франции.