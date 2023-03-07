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Франция

Общенациональная забастовка во Франции: профсоюзы намерены продолжить протест

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 Euronews
Демонстрация против пенсионной реформы в Нанте.
Демонстрация против пенсионной реформы в Нанте.   -  Авторское право  Jeremias Gonzalez/AP

Во Франции проходит общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы, уже шестая с начала года.  

Профсоюзы пригрозили заморозить французскую экономику, остановив работу в нескольких секторах, наиболее заметной стала акция Национального управления железных дорог SNCF. К полудню вторник в протестной акции приняли участие 39% сотрудников SNCF: отменены поезда, во многих городах нарушена работа общественного транспорта. В компании бастуют половина контролеров и две трети машинистов. 

"Поездов не очень много, ситуация довольно трудная для тех, кто должен добраться до работы, особенно если живешь далеко. Но я также  понимаю, что людям надоело работать все больше и больше "? — говорит житель Парижа. 

Профсоюзы заявляют, что протестное движение продолжится. Во вторник по всей стране запланированы 260 демонстраций.  

Лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон заявил: "Во многих сферах, имеющих решающее значение для жизни страны, забастовка  возобновляемая, и мы должны ожидать, что ближайшие дни будут отмечены очень сильной и оправданной социальной мобилизацией". 

В двух основных парижских аэропортах отменены до трети рейсов. Нарушено железнодорожное, воздушное и морское сообщение с Великобританией.  

Заблокированы выезды со всех нефтеперерабатывающих заводов Франции. В забастовке принимают участие каждый третий преподаватель, студенты заблокировали более 20 университетов по всей стране. 

По данным соцопросов опросов, против проекта пенсионной реформы выступают большинство жителей Франции.