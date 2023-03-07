Китай обрушился с критикой на США из-за войны в Украине

Китай обрушился с критикой на США из-за войны в УкраинеКомментарии
Во время своей пламенной пресс-конференции, первой с момента вступления в должность, новый глава китайской дипломатии Цинь Ган предупредил о возможности конфликта с США и назвал угрозы в адрес своей страны за ее позицию в отношении войны в Украине "неприемлемыми".
Глава китайского МИДа отметил, что Вашингтон требует не поставлять оружие России, но в то же время осуществляют поставки американских вооружений на Тайвань.
Цинь Ган выступил в защиту тесной дружбы между Китаем и Россией и сказал, что если две страны будут работать вместе, то у мира появится движущая сила.
Он также отметил, что конфликта с Пекином не избежать, если Вашингтон не прекратит желание "стереть с лица земли" азиатского гиганта.
Глава китайской дипломатии также предупредил США о необходимости прекратить "вмешательство" в дела Тайваня и добавил, что Пекин оставляет за собой "возможность принятия мер" в случае провозглашения островом независимости.