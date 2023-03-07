Китай обрушился с критикой на США из-за войны в Украине

Во время своей пламенной пресс-конференции, первой с момента вступления в должность, новый глава китайской дипломатии Цинь Ган предупредил о возможности конфликта с США и назвал угрозы в адрес своей страны за ее позицию в отношении войны в Украине "неприемлемыми".

Глава китайского МИДа отметил, что Вашингтон требует не поставлять оружие России, но в то же время осуществляют поставки американских вооружений на Тайвань.

Китай не развязывал этот кризис и не является его частью. Он не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта. Почему же они возлагают вину на Китай, угрожают санкциями и давлением против него? Это абсолютно неприемлемо Цинь Ган глава МИД Китая

Цинь Ган выступил в защиту тесной дружбы между Китаем и Россией и сказал, что если две страны будут работать вместе, то у мира появится движущая сила.

Он также отметил, что конфликта с Пекином не избежать, если Вашингтон не прекратит желание "стереть с лица земли" азиатского гиганта.

Если США не нажмут на тормоз, а продолжат двигаться по неверному пути, никакие защитные механизмы не смогут предотвратить сход с рельсов, и обязательно возникнут конфликты и противостояние. Кто возьмет на себя катастрофические последствия? Цинь Ган глава МИД Китая

Глава китайской дипломатии также предупредил США о необходимости прекратить "вмешательство" в дела Тайваня и добавил, что Пекин оставляет за собой "возможность принятия мер" в случае провозглашения островом независимости.