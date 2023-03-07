Талибы заставляют женщин возвращаться к мужьям-насильникам

У этой афганской женщины, которую мы будем называть Марва, есть тысяча причин скрывать свое лицо. Ее бывший муж избивал ее в течение многих лет, ломал ей зубы и руки... и хотя ей удалось получить развод, ад насилия вернулся для нее и ее восьми детей, когда к власти вернулись талибы.

"Когда талибы пришли к власти, однажды мы были дома, как вдруг подъехала машина, в которой была женщина, мой бывший муж и талибы. Они сообщили, что муж рассказал им, что развод был получен силой, и он не желает разводиться. Они не принимали ничего из того, что я им говорила. Они попросили меня показать им документы о разводе. Когда я принесла их, они вырвали бумаги из рук и сказали, что я лгу, что развод был оформлен силой и что правительство было коррумпировано", — говорит Марва.

Строгое толкование шариата талибами обрекло сотни афганских женщин на возвращение к своим обидчикам. Марва так и сделала, но сбежала со своими детьми, когда побои и издевательства возобновились.

Сана прошла через подобное испытание, но не решалась бежать, пока не узнала о судьбе, уготованной ее дочерям.

"Когда он обручил моих дочерей с членами Талибана, мои дочери говорили: "Мама, мы попытаемся покончить жизнь самоубийством. Мы не можем держать коров и скот, мы не можем делать тандур (готовить еду и хлеб в глиняной печи). Как мы будем продвигаться по жизни?", — говорит Сана.

Развод не принят в афганском обществе, но ислам разрешает разводиться и это перестало быть табу при предыдущем правительстве. В некоторых городах частота разводов значительно возросла.

"Женщины, обратившиеся ко мне, были очень расстроены, они даже плакали и говорили: "Госпожа адвокат, мы пойдем по любому пути, который вы нам укажете. Спасите нас от этой ситуации", — говорит адвокат Назифа.

Талибы упразднили Министерство по делам женщин и Комиссию по правам человека, почти полностью разрушив национальную сеть приютов и служб поддержки женщин. По данным ООН, 9 из 10 афганских женщин подвергаются насилию. Правительство разрешает развод только в том случае, если муж является наркоманом или покинул страну.