Зеленский: "Битва в Донбассе — болезненная и тяжёлая"

Россия заявляет, что укрепляет свой контроль над Бахмутом, постоянно нанося удары по основным маршрутам, ведущим в город и из него.

Украинские силы все еще контролируют город и, как они утверждают, им удалось стабилизировать линию фронта на окраинах, и пути их снабжения не нарушены.

Ранее Институт изучения войны увидел признаки подготовки вывода украинских войск из Бахмута, в частности были разрушены два важных моста. По мнению аналитиков, таким образом ВСУ намерены помешать дальнейшему наступлению российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении заявил, что ВСУ ведут "болезненные и тяжелые" бои в Донбассе, куда входит разрушенный войной Бахмут.

Я благодарю всех, чьи жизни спасают жизнь Украины. Хочу особо отметить храбрость, силу и стойкость солдат, сражающихся на Донбассе. Это одна из самых тяжелых битв. Болезненная и трудная Владимир Зеленский президент Украины

Жизнь гражданского населения в регионе становится все более трудной.

Люди вынуждены готовить еду на улице, многие из них живут в подвалах без электричества, отопления и воды.

Нет, мы не бесстрашные. Мы тоже боимся. Мы живые люди. Нам тоже хочется жить. Очень хочется жить. И так хочется, чтобы быстрее все это закончилось. Или договорились бы... Ну, я не знаю. Ну надо как-то этот вопрос решать. Ну, это же просто невыносимо Алина местная жительница Часова Яра

Взятие Бахмута рассматривается Россией как важный стратегический шаг в рамках захвата всего Донбасса. При этом обе стороны несут тяжелые потери и жалуются на нехватку боеприпасов.