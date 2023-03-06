Зеленский: "Битва в Донбассе — болезненная и тяжёлая"Комментарии
Россия заявляет, что укрепляет свой контроль над Бахмутом, постоянно нанося удары по основным маршрутам, ведущим в город и из него.
Украинские силы все еще контролируют город и, как они утверждают, им удалось стабилизировать линию фронта на окраинах, и пути их снабжения не нарушены.
Ранее Институт изучения войны увидел признаки подготовки вывода украинских войск из Бахмута, в частности были разрушены два важных моста. По мнению аналитиков, таким образом ВСУ намерены помешать дальнейшему наступлению российских войск.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении заявил, что ВСУ ведут "болезненные и тяжелые" бои в Донбассе, куда входит разрушенный войной Бахмут.
Жизнь гражданского населения в регионе становится все более трудной.
Люди вынуждены готовить еду на улице, многие из них живут в подвалах без электричества, отопления и воды.
Взятие Бахмута рассматривается Россией как важный стратегический шаг в рамках захвата всего Донбасса. При этом обе стороны несут тяжелые потери и жалуются на нехватку боеприпасов.