ISW: на фронте сложились "хорошие условия для контрнаступательных операций ВСУ"

Саша Вакулина, Euronews:

"Украинские силы, возможно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте, и продолжают наносить большие потери наступающим смешанным российским силам.

Украинская оборона Бахмута остается стратегически обоснованной, поскольку она продолжает поглощать российскую живую силу и технику, в то время, как украинские силы не несут чрезмерных потерь.

Институт изучения войны говорит, что украинские войска вряд ли выйдут из Бахмута сразу и могут начать постепенный отход из города, чтобы истощить российские силы за счет продолжающихся там боев.

В аналитическом центре считают, что российские силы вряд ли смогут быстро добиться значительных территориальных успехов при ведении боевых действий в городах, которые обычно благоприятны для обороняющихся.

Центр Бахмута расположен на западном берегу реки Бахмутка, и российским силам придется пробиваться через этот район, если они не смогут продвинуться к северу или югу от Бахмута, западнее центра города после 9 месяцев крайне изнурительного и медленного продвижения в этой области.

В Институте изучения войны говорят, что пока рано оценивать намерения украинской стороны относительно полного ухода из Бахмута. В этом районе украинские силы удерживают свои позиции на расстоянии около 4 км друг от друга.

Российская кампания по захвату Бахмута, скорее всего, завершится независимо от того, захватят российские силы город или нет. Военным РФ, вероятно, будет сложно продолжать любые наступательные операции и в течение нескольких месяцев.

Институт изучения войны добавляет, что вероятное ближайшее завершение российского наступления в районе Бахмута, уже завершившееся российское наступление в районе Угледара и остановившееся российское наступление в Луганской области создают хорошие условия для украинских контрнаступательных операций".