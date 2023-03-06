Турецкая оппозиция бросает вызов президенту Эрдогану

Состоящий из шести партий "Народный альянс" выдвинул Кемаля Кылычдароглу в качестве единого кандидата на пост главы государства на предстоящих весной выборах.

Переговоры проходили трудно, так, с его кандидатурой была несогласна лидер "Хорошей партии" Мераль Акшенер. Она предлагала выдвинуть кандидатом считающихся более популярными мэра Стамбула Экрема Имамоглу или мэра Анкары Мансура Яваша.

74-летний Кемаль Кылычдароглу - председатель Народно-республиканской партии, основателем которой был первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.

Оппозиция, в случае победы ее кандидата на выборах, предлагает ограничить некоторые полномочия президента для укрепления в стране парламентской системы.

Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что 10 марта подпишет указ о подготовке к выборам. После его публикации начнется 60-дневнй предвыборный период. Голосование в таком случае состоится 14 мая.

Избирательная кампания будет проходить на фоне процесса преодоления страной последствий разрушительного землетрясения. Эта тема будет превалировать в предвыборных дебатах кандидатов.

По мнению местных аналитиков, Эрдоган и Кылычдароглу имеют равные шансы на победу.