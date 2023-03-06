English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Турция

Турецкая оппозиция бросает вызов президенту Эрдогану

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Кемаль Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу   -  Авторское право  Burhan Ozbilici/AP

Состоящий из шести партий "Народный альянс" выдвинул Кемаля Кылычдароглу в качестве единого кандидата на пост главы государства на предстоящих весной выборах.

Переговоры проходили трудно, так, с его кандидатурой была несогласна лидер "Хорошей партии" Мераль Акшенер. Она предлагала выдвинуть кандидатом считающихся более популярными мэра Стамбула Экрема Имамоглу или мэра Анкары Мансура Яваша. 

74-летний Кемаль Кылычдароглу - председатель Народно-республиканской партии, основателем которой был первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.

Оппозиция, в случае победы ее кандидата на выборах, предлагает ограничить некоторые полномочия президента для укрепления в стране парламентской системы.

Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что 10 марта подпишет указ о подготовке к выборам. После его публикации начнется 60-дневнй предвыборный период. Голосование в таком случае состоится 14 мая.

Избирательная кампания будет проходить на фоне процесса преодоления страной последствий разрушительного землетрясения. Эта тема будет превалировать в предвыборных дебатах кандидатов.

По мнению местных аналитиков, Эрдоган и Кылычдароглу имеют равные шансы на победу.