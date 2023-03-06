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Пакистан

Нападение террориста-смертника в Пакистане

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 Вероника Доваль
Нападение террориста-смертника в Пакистане
Нападение террориста-смертника в Пакистане   -  Авторское право  Fotograma AFP

По меньшей мере 10 человек, в том числе 9 полицейских, погибли и еще 15 получили ранения разной степени тяжести в результате нападения террориста-смертника в Пакистане.

Инцидент произошел в районе Болан провинции Белуджистан на северо-западе страны. По предварительной информации, смертник, ехавший на мотоцикле по мосту, подорвал себя возле полицейского фургона, в котором находились сотрудники. Все раненые полицейские были госпитализированы, а экстренные службы оцепили место трагедии. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок.