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Франция

"Поставить Францию на паузу": профсоюзы и правительство готовятся к "чёрному" вторнику

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 Alexander Kazakevich
Правительство Франции опасается, что новая – шестая по счёту – общенациональная акция против пенсионной реформы продлится несколько дней.
Правительство Франции опасается, что новая – шестая по счёту – общенациональная акция против пенсионной реформы продлится несколько дней.   -  Авторское право  AP Photo/Christophe Ena

Во Франции профсоюзы обещают "поставить на паузу всю страну". Во вторник состоится шестая по счёту общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. В противостоянии впервые примут участие не только работники метро, железнодорожного транспорта и сотрудники энергетических компаний, но и дальнобойщики, которые планируют перекрыть дороги в промышленных зонах, что может вызвать перебои с поставками. 

Министр транспорта Франции Пятой республики призвал французов работать удалённо и не рассчитывать на общественный транспорт, а также высказал опасение, что забастовка продлится несколько дней.

Как показывают опросы, 67% французов выступают против пенсионной реформы, при этом лишь треть респондентов считает, что правительство отзовёт резонансный законопроект под давлением улицы и профсоюзов. 

Сегодня мы наблюдаем масштабное социальное движение, оно набирает обороты. Я надеюсь, что ряды протестующих будут пополняться, и призываю людей приходить на демонстрации.
Лоран Берже
Генеральный секретарь CFDT (Французская демократическая конфедерация труда)

Транспортный коллапс затронет национальные и международные перевозки: по маршруту будут курсировать только 2 из 3 поездов Eurostar, а также 1 из 5 скоростных (TGV) и региональных поездов. Регулятор гражданской авиации призвал авиакомпании сократить рейсы на 20-30% в крупнейших аэропортах страны.