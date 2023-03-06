Папа римский Иоанн Павел II знал о случаях педофилии в Церкви - СМИ

Кароль Войтыла знал о случаях педофилии в Польской церкви еще до того, как в 1978 году он был избран папой под именем Иоанн Павел II.

Этот вывод содержится в журналистском расследовании, представленном польским телеканалом TVN.

Утверждается, что Будучи кардиналом и епископом Кракова, Кароль Войтыла был в курсе случаев издевательств над детьми, совершенных священниками в его епархии.

Таких служителей Церкви будущий понтифик переводил из одного прихода в другой, чтобы избежать скандала.

Иоанн Павел II был предстоятелем Римско-католической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года. Канонизирован 27 апреля 2014 года.