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Италия

Музыкальная терапия помогает больным детям

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 Euronews
Филиппо Джордано, музыкальный терапевт
Филиппо Джордано, музыкальный терапевт   -  Авторское право  Euronews

В больнице города в Бари на юге Италии музыка стала частью программы по лечению детей больных онкологией. Раньше перед анестезией или химиотерапией эти ребята очень боялись и волновались, а некоторые даже отказывались делать эти процедуры. Сегодня ситуация изменилась и настроение у маленьких пациентов другое, в том числе благодаря музыкальному терапевту Филиппо.

Паола Муджео, Детская онкогематология в Бари: "Теперь дети знают, что они будут играть с Филиппо, они сосредотачиваются на инструментах, на цветах, которые они хотят видеть на своей кровати. Они запомнят этот день как день, когда пришли сюда поиграть с Филиппо".

Музыкальный терапевт - это не только специалист по музыке, но и неотъемлемая часть команды, состоящей из врачей, медсестер, анестезиологов и психологов.

Филиппо Джордано, музыкальный терапевт: "Чтобы работать в таком контексте, нужно иметь своего рода предрасположенность не только к работе с детьми, но и к работе с этими тяжелыми заболеваниями, которые оказывают огромное влияние на повседневную жизнь. И, кроме того, нужно обладать отличными навыками, чтобы работать в команде".

Лука Паламара, Euronews: "В этой больнице в Бари в распоряжении маленьких пациентов есть некоторые вспомогательные средства, такие как музыкальная терапия, которая является не только формой развлечения, но и частью всестороннего ухода за пациентами, и делает медицинские методы лечения более удобными и эффективными".

10-летний опыт, который начался в больнице Бари, наряду с 32 другими центрами в Италии, привел к исследованию и публикации в престижном научном журнале.

Доктор Паола Муджео: "Наша роль, помимо назначения лечения, состоит в том, чтобы сделать ситуации и реалии приемлемыми, хотя они определенно не считаются таковыми".

Уход и забота о пациентах означает не только лечение. В ход идут и другие методы и инструменты, такие как пет-терапия, школьные занятия, физические упражнения и поддержка родителей.

Никола Санторо, главный врач отделения детской онкогематологии:"Забота о пациентах и их родственниках приводит к повышению эффективности традиционных методов лечения, которые по-прежнему являются основополагающими. Все это позволило нам добиться тех колоссальных положительных результатов, которых в последнее время достигла детская онкогематология".

Результаты терапии значительно улучшились - от 20% несколько десятилетий назад до 80% полного выздоровления при всех заболеваниях, в том числе благодаря теплоте музыки.