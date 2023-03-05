MED5: механизм добровольной солидарности не работает

«Механизм добровольной солидарности» по распределению миграционной нагрузки в странах ЕС не работает: об этом заявляют министры пяти средиземноморских стран — Греции, Испании, Италии, Кипра и Мальты. Они заявляют, что остальные страны Европы делают слишком мало и слишком неохотно.

Фернандо Гранде-Марласка, министр внутренних дел Испании:

«Сегодня мы впятером поделились опытом по внедрению „механизма добровольной солидарности“, и мы пришли к выводу, что он работает не так, как хотелось бы. Процедура слишком медленная, слишком избирательная, с низкой результативностью и слишком малой предсказуемостью».

«Механизм добровольной солидарности» формально действует уже несколько лет и в теории означает, что страны ЕС, не желающие принимать самих мигрантов, должны материально помогать тем государствам, которые оказались на передовой миграционного кризиса.

Глава испанского МВД заявляет, что во второй половине года, когда его страна будет председательствовать в ЕС, Мадрид приложит все усилия, чтобы разработать более действенный и эффективный механизм.