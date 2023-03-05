Парламентские выборы в Эстонии

В Эстонии в воскресенье проходят парламентские выборы. К субботе чуть меньше половины зарегистрированных избирателей уже отдали голоса онлайн.

По предварительным данным, правящая Партия реформ премьера Каи Каллас может рассчитывать на 28% избирателей, а главным её оппонентом оказались правопопулисты из Консервативной народной партии Эстонии с 18%.

Консерваторы, известные националистической и антироссийской риторикой, в этот раз строили свою кампанию на риторике антиукраинской: лидеры популистов выступали против приёма беженцев и против оказания военной помощи Киеву. По данным неправительственных исследований, ВВП страны в прошлом году сократился на 1,3%, а уровень инфляции — 18,6% — один из самых высоких в ЕС.

В ходе предвыборной кампании популистов обвиняли в предполагаемых связях со структурами российского предпринимателя Евгения Пригожина.