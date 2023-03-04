ООН: «трагедия и непреодолимое отчаяние»

«Ситуация на оккупированных палестинских территориях — это трагедия», — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. В Женеве он представил свой доклад, по данным которого в прошлом году жертвы с обеих сторон стали самыми большими за несколько лет.

Фолькер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека:

«Десятилетие за десятилетием жертв и насилия. Насилие против оккупации; насилие для её поддержания и принуждения к исполнению. Я осуждаю насилие, в результате которого погибло и пострадало так много людей с обеих сторон и которое порождает непреодолимое отчаяние».

В Восточном Иерусалиме сотни палестинцев в пятницу вышли на манифестацию против насильственных выселений в районе Шейх-Джаррах. Произошли стычки с еврейскими поселенцами, полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

А в Азуне на Западном берегу Иордана состоялись похороны 15-летнего палестинца, застреленного израильскими военнослужащими. По заявлению Цахала, он вместе с другими подростками накануне обстреливал машины на шоссе.