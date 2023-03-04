Миграция молодёжи в Европейском Союзе

Мы живем в эпоху глобализации, в эпоху постоянных изменений. Поиск лучших экономических возможностей и лучшей жизни с одной стороны и политическая нестабильность с другой вызвали рост международной миграции.

"Почему мигрирует молодёжь?" - спросили мы у Джорджии Дона, содиректора Центра миграции и беженцев в Университете Восточного Лондона.

"Молодые люди бегут или переезжают по разным причинам. Одни - из стремления к экономическому улучшению своей жизни, другие бегут от конфликтов и преследований - особенно в контексте того, когда их вербуют, например, в качестве солдат, когда они становятся мишенью. Есть и семейные причины: во многих бедных странах самые сильные и самые энергичные уезжают в надежде на то, что они смогут помочь своим семьям", - сказала Джорджия Дона.

Миграция молодёжи в рамках Евросоюза

Все больше и больше молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет сейчас живут за пределами страны, в которой они родились. По данным Евростата, доля рожденных за границей и неграждан среди молодого населения Европейского Союза составляла соответственно 12,8% и 10,7% в 2021 году с тенденцией к росту с 2013 года. Чем это объясняется?

"Я думаю, что внутри Европейского союза существует потенциальное представление о себе как о части европейской нации, государства или европейского сообщества в более широком смысле, - говорит Джорджия Дона. - Молодые люди чувствуют себя в других странах ЕС всё еще дома, даже если они вдали от дома настоящего. Это проявление мультикультурализма. Молодёжь всё чаще едет на учебу за границу, этому способствовал и ряд европейских программ.

В Европе существуют также исторические перемещения семей и сообществ, поэтому молодые люди следуют тем или иным траекториям миграции. Ну и путешествия по Европе: сложился менталитет, связанный со свободой путешествовать, двигаться, работать за границей, переезжать".

Доля молодых неграждан и молодых людей, родившихся за границей в 2021 г. Eurostat

Последствия "брексита"

Джорджия Дона итальянка, но сейчас живёт и работает в Великобритании. Она говорит, что огромное влияние на миграцию оказал "брексит". Из-за визовых ограничений миграция сократилась, и от этого страдают многие предприятия.

С расширением ЕС эмиграция из всех новых стран-членов ЕС увеличилась. Самые высокий отток молодёжи наблюдался в Румынии, Болгарии, Литве, Эстонии, Польше и Словакии; самый низкий — в Чехии и Венгрии.

Страны-доноры и принимающие страны

Что же это значит для тех стран, из которых выезжает молодёжь, и для тех стран, куда приезжают молодые мигранты?

"Утечка мозгов — это факт, - говоритДжорджия Дона. - Много молодых людей из южноевропейских стран могут сейчас отправиться как в Европу, так и за ее пределы, в Северную Америку. И это создает огромный разрыв в потенциале развития их стран как в экономическом, так и социально-культурном смысле.

Мы знаем, что Европа в целом стареет, поэтому молодым людям необходимо вносить свой вклад в экономику, вклад в пенсионное обеспечение, вклад в экономический рост страны. У молодёжи много энергии, много идей как с точки зрения новых технологий, так и культуры.Молодые люди привозят так называемый культурный капитал, который впоследствии приносит пользу странам, в которые они едут, но, с другой стороны, тормозит развитие стран, откуда они уезжают.

_Многие страны, которые менее развиты, чем европейские, вкладываются в образование своей молодёжи, дают возможность получить высшее образование. А потом эти молодые люди приезжают в Европу и они много чего могут ей предложить. Они высокообразованны, они могут внести большой вклад._Аналогичная картина наблюдается и в Восточной Европе. Европейские, восточноевропейские мигранты прибывают из стран достаточно стабильных, с большим количеством ресурсов сельскохозяйственных и технических. Они приносят с собой много необходимых навыков, приносят свою молодость, при этом в некотором роде снижая потенциал стран происхождения. Но молодые люди, уехавшие за границу, приобретают там связи и капитал, которые затем могут инвестировать в родную страну, помогая ей развиваться".

В странах с высоким уровнем эмиграции произошло сокращение ВВП; но с другой стороны там наблюдается повышение производительности и реальной заработной платы, растёт ВВП на душу населения и уровень занятости.

Профессор Гарвардского университета Клаус Циммерманн, который занимается исследованиями в области труда, миграции и развития, пришёл к выводу, что в целом перемещение знаний и компетенций в места их лучшего использования положительным образом отразилось на росте благосостояния в ЕС в целом.

Модели миграции меняются

"Если раньше ожидалось, что люди будут переезжать из бедных стран в богатые, в том числе внутри Европы, то сейчас траектории изменились, - объясняет Джорджия Дона. - Так вот, если раньше молодые люди хотели переехать из Италии, откуда я родом, в Великобританию, то сейчас многие британцы хотели бы уехать в страны ЕС. Конечно, в глобальном масштабе по-прежнему существует тенденция к эмиграции молодых людей из Африки, очень молодого континента, в Европу. Молодежь из Южной Азии также стремится переехать на Запад, спасаясь от бедности и войны. Но в глобальном смысле модели меняются, включая внутреннюю миграцию внутри Европы".

В глобальном смысле модели меняются, в том числе и модель внутренней миграции в рамках Европы. Джорджия Дона содиректор Центра миграции и беженцев (Университет Восточного Лондона)

Риски миграции для молодёжи

Практически любая миграция сопряжена с рисками, особенно для молодежи.

"Самый большой риск — это когда молодые люди пропадают без вести, — говорит Джорджия Дона. - А в Европе много таких случаев, когда пропадали дети, молодежь. Мы не знаем, что с ними случилось, мы пытаемся их найти.

Также существует риск попасть в руки торговцев людьми и стать объектом эксплуатации. Так, в Великобритании некоторые отели, где останавливаются молодые люди, посещают торговцы людьми, которые пытаются уговорить их уехать, увезти их. На самом деле это форма похищения.

Для девочек сексуальная эксплуатация представляет собой огромный риск".

"Миграция — это часть преобразования мира, в котором мы живем, — говорит Джорджия Дона. - Нам необходимо переосмыслить наше понимание миграции. Ультраправые часто представляют его как угрозу национальной идентичности, европейской идентичности и цивилизации. Но нынешняя миграция молодежи — это, прежде всего, новый импульс".