Колумбия: десятки полицейских в заложниках у фермеров

Глава МВД Колумбии Альфонсо Прада призывает освободить десятки полицейских и сотрудников нефтяной компании Emerald Energy, взятых в заложники на юге страны. Во время акции протеста и беспорядков в Какете погибли два человека.

Протестующие из числа коренного населения и фермеров взяли в заложники 79 полицейских и девять сотрудников нефтяной компании, занимающейся эксплуатацией нефтяной скважины в Какете.

Прада сказал, что освобождение рабочих и полицейских - необходимое условие для того, чтобы правительство начало диалог с протестующими. Они в свою очередь требуют рабочих мест, улучшения инфраструктуры и условий жизни.

Протесты продолжаются уже более месяца. Для наведения порядка в регион были направлены военные и также представитель офиса омбудсмена Колумбии.

Карлос Камарго, омбудсмен Колумбии, пообещал взять под свой контроль предоставляемую медицинскую помощь раненым и посредничество в диалоге между конфликтующими сторонами.