Зеленский: "На зверский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ"

Администрация президента США объявит в пятницу об очередном пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, в который войдут в основном боеприпасы, пишет Reuters.

В свою очередь The Wall Street Journal подсчитал, что с начала войны Вашингтон выделил Киеву более 30 млрд долларов на помощь в области безопасности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия понесет ответственность за свою последнюю атаку на Запорожье.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— На сегодняшний зверский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ. Как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет ощущать нашу силу справедливости во всех смыслах этого слова. И я хочу поблагодарить всех наших спасателей, которые с ночи разбирают завалы дома, подъезд которого был разрушен ракетой.

Между тем, украинский военный эксперт заявил, что российская армия уже несколько месяцев безуспешно пытается окружить Бахмут.

Роман Свитан, военный эксперт:

— Россияне сейчас зажаты фронтом, и они нигде просто не могут продвинуться, кроме как пробовать это делать в районе Бахмута. Тем более Бахмут является таким уже для них информационным символом. Они его сами подсветили, в течение полугода рисовали победу уже, готовность уже, заходы уже.

В Бородянке, недалеко от Киева, была проведена эксгумация трех неопознанных тел.

Начальник областной полиции говорит, что с момента окончания оккупации в прошлом году они нашли 1373 тела.