Оппозиция выбрала единого кандидата на выборы президента Турции

Кто бросит вызов двадцатилетнему правлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих в мае выборах?

Лидеры шести оппозиционных партий, образующих "Народный альянс", пришли к согласию и выбрали единого кандидата в президенты. Его имя назовут в понедельник 6 марта.

Ожидается, что им станет 74-х летний Кемаль Кылычдароглу, лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции. Также среди кандидатов мэр Стамбула Экрем Имамоглу и мэр Анкары Мансур Яваш.

Выборы намечены на 14 мая.