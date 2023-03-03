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Турция

Оппозиция выбрала единого кандидата на выборы президента Турции

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 Euronews
Лидеры 6 оппозиционных партий Турции. Кемаль Кылычдароглу (первый справа)
Лидеры 6 оппозиционных партий Турции. Кемаль Кылычдароглу (первый справа)   -  Авторское право  Burhan Ozbilici/AP

Кто бросит вызов двадцатилетнему правлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих в мае выборах?

Лидеры шести оппозиционных партий, образующих "Народный альянс", пришли к согласию и выбрали единого кандидата в президенты. Его имя назовут в понедельник 6 марта.

Ожидается, что им станет 74-х летний Кемаль Кылычдароглу, лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции. Также среди кандидатов мэр Стамбула Экрем Имамоглу и мэр Анкары Мансур Яваш.

Выборы намечены на 14 мая.