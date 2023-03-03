Парламент Молдавии одобрил законопроект о смене государственного языка

Парламент Молдавии в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий замену словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык» во всех законах, в том числе в конституции. Авторы документа утверждают, что лишь приводят акты в соответствие с решениями Конституционного суда, принятыми в течение последнего десятилетия.

Решительно против выступили представители оппозиционных партий, которые попытались заблокировать трибуну парламента.

Пока в конституции страны указано, что государственным языком является «молдавский, функционирующий на основе латинской графики».