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Молдова

Парламент Молдавии одобрил законопроект о смене государственного языка

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 Euronews
Пока в молдавской конституции указано, что государственным языком является молдавский на основе латинской графики
Пока в молдавской конституции указано, что государственным языком является молдавский на основе латинской графики   -  Авторское право  Vadim Ghirda/AP

Парламент Молдавии в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий замену словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык» во всех законах, в том числе в конституции. Авторы документа утверждают, что лишь приводят акты в соответствие с решениями Конституционного суда, принятыми в течение последнего десятилетия.

Решительно против выступили представители оппозиционных партий, которые попытались заблокировать трибуну парламента.

Пока в конституции страны указано, что государственным языком является «молдавский, функционирующий на основе латинской графики».