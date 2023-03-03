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Грузия

"Нет российскому закону": протест в парламенте Грузии

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 Euronews
Протест в парламенте Грузии
Протест в парламенте Грузии   -  Авторское право  Кадр из репортажа Euronews

"Нет российскому закону" — представители гражданского общества, журналисты и члены оппозиционных партии в четверг собрались в парламенте Грузии и у его стен, чтобы выразить протест против законопроекта об иностранных агентах. 

Критики сравнивают его с российскими законами, ограничивающими свободу слова, и опасаются что в Грузии такой закон будет использован для ограничения демократических устремлений страны. 

Правящая партия утверждает, что этого не произойдет. 

Председатель комитета по международным делам Николоз Самхарадзе говорит: 

"Этот законодательный проект будет направлен и в Венецианскую комиссию ЕС. Я надеюсь, что все вы хорошо знаете, что комиссия не будет заключать ничего, что может идти вразрез с идеей интеграции Грузии в ЕС. Мы гарантируем, что если этот документ превратится в закон, это не помешает нашей европейской интеграции".

Законопроект обязывает организации и СМИ, получающие более 20% иностранного финансирования, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, что является обязательством, действующим в соседней России с 2012 года.

"Если говорить коротко и максимально ясно, это нападение на свободу, не на пару неправительственных организаций или СМИ, а нападение на остальные свободные силы в этой стране. То, что происходит сегодня, является ответом на политические решения, принятые правящей партией", — говорит исполнительный директор неправительственной организации "Восточно-европейский центр многопартийной демократии" (EECMD) Леван Цуцкиридзе. 

Законопроект также вызвал международный резонанс. Западные партнеры Грузии предупреждают правящую партию, что принятие закона нанесет ущерб процессу евроатлантической интеграции страны.