"Нет российскому закону": протест в парламенте Грузии

"Нет российскому закону" — представители гражданского общества, журналисты и члены оппозиционных партии в четверг собрались в парламенте Грузии и у его стен, чтобы выразить протест против законопроекта об иностранных агентах.

Критики сравнивают его с российскими законами, ограничивающими свободу слова, и опасаются что в Грузии такой закон будет использован для ограничения демократических устремлений страны.

Правящая партия утверждает, что этого не произойдет.

Председатель комитета по международным делам Николоз Самхарадзе говорит:

"Этот законодательный проект будет направлен и в Венецианскую комиссию ЕС. Я надеюсь, что все вы хорошо знаете, что комиссия не будет заключать ничего, что может идти вразрез с идеей интеграции Грузии в ЕС. Мы гарантируем, что если этот документ превратится в закон, это не помешает нашей европейской интеграции".

Законопроект обязывает организации и СМИ, получающие более 20% иностранного финансирования, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, что является обязательством, действующим в соседней России с 2012 года.

"Если говорить коротко и максимально ясно, это нападение на свободу, не на пару неправительственных организаций или СМИ, а нападение на остальные свободные силы в этой стране. То, что происходит сегодня, является ответом на политические решения, принятые правящей партией", — говорит исполнительный директор неправительственной организации "Восточно-европейский центр многопартийной демократии" (EECMD) Леван Цуцкиридзе.

Законопроект также вызвал международный резонанс. Западные партнеры Грузии предупреждают правящую партию, что принятие закона нанесет ущерб процессу евроатлантической интеграции страны.