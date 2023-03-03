Россия возмущена вниманием к Украине на форуме "Большой двадцатки"

Москва раскритиковала участников встречи глав МИД стран «Большой двадцатки» за повышенное внимание к российскому вторжению в Украину. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, только этим вопросам и были посвящены переговоры в Нью-Дели. Министр вновь заявил, что агрессия против соседнего государства – это форма защиты России:

«__Когда Россия, после многих лет войны начала защищаться, G20 ничего не интересует, за исключением Украины. Это позор».

Помимо России, подписывать итоговую резолюцию встречи в Нью-Дели из-за внимания к войне в Украине отказалась делегация Китая, — объяснила официальный представитель МИД КНР Мао Нин:

«Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и остается неизменной. G20 – главный форум международного экономического сотрудничества. Лидеры стран-участниц четко заявили в декларации прошлогоднего саммита на Бали, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности».

В резолюции по итогам встречи министров иностранных дел «Большой двадцатки» осуждается вторжение России в Украину и содержится призыв вывести войска с территории суверенного государства.